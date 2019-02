Tianguá tem maior chuva em 24 horas com alagamentos e desabamento

O município de Tianguá, na Região da Ibiapaba do Ceará, registrou a maior chuva do Estado entre as 7h de terça-feira (5) e as 7h desta quarta-feira (6). Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ainda de acordo com o órgão, desde a terça, choveu em mais de 115 cidades do Ceará. Na lista das maiores precipitações do dia aparecem, logo após Tianguá, Iracema, com 67 mm; Ererê, com 58 mm; Senador Pompeu, com 52 mm; Ipueiras, com 46 mm; Orós, com 44 mm e Alto Santo, com 43 mm.

A previsão para os próximos dias, segundo a Funceme, é de que a nebulosidade deve estar presente em todas regiões cearenses. Além disso, há a possibilidade de eventos de chuva no Estado.

Precipitação em Fortaleza e RMF

Em Fortaleza, houve chuva de 10 milímetros registrados no posto pluviométrico do Pici. A maior média registrada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) ocorreu em Cascavel, com apenas 22 mm.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(157 postos com chuva de 165 informados)

Tianguá (Posto: Tiangua) : 77.4 mm Iracema (Posto: Iracema) : 67.0 mm Ererê (Posto: São João) : 58.0 mm Senador Pompeu (Posto: Senador Pompeu) : 52.0 mm Ipueiras (Posto: Matriz) : 46.0 mm Orós (Posto: Guassussê) : 44.0 mm Alto Santo (Posto: Alto Santo) : 43.0 mm Ererê (Posto: Acude Santa Maria) : 42.0 mm Reriutaba (Posto: Amanaiara) : 39.0 mm Ipaumirim (Posto: Santo Antônio) : 38.0 mm



Ruas ficaram alagadas e com a força das águas buracos foram abertos Mateus Ferreira

Chuva derruba muro de cemitério em Tianguá e causa alagamentos

As precipitações em Tianguá causaram pontos de alagamento intensos e causaram uma série de transtornos para a população da região.

Com a força da água da chuva, parte do muro do cemitério da cidade, localizado na Rua Franscisca Carla, caiu, deixando os túmulos à mostra. Parte do muro do Seminário São José e de uma oficina mecânica também caíram.

Quando a chuva terminou, foi possível perceber os estragos feitos pela força da água, que derrubou muros, levou partes do asfalto em ruas da cidade e invadiu casas.

Condições favoráveis para chuva



O Ceará segue com condições favoráveis a chuvas após o primeiro fim de semana da Estação Chuvosa do Estado. De acordo com os meteorologistas da Funceme, para quarta-feira, a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuvas em todas as macrorregiões.

As precipitações são ocasionadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que está próximo à costa norte do Ceará. Ao longo dos próximos dias, há expectativa de formação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que pode colaborar para nebulosidade e, consequentemente, precipitações.