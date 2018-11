Sessenta pássaros são resgatados durante operação do Ibama

Mais de sessenta pássaros foram resgatados, na Serra da Meruoca, na região Norte do estado, nesta quarta-feira (14), em uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em conjunto com policiais do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente das cidades de Juazeiro do Norte e Fortaleza. Entre as espécies apreendidas em cativeiro, dez estão ameaçadas de extinção.

Durante a operação, os fiscais do Ibama e policiais resgataram papagaios, asa branca, juriti, periquito do sertão, graúna, entre outras espécies.

O proprietário não se encontrava no local, mas foi realizado o procedimento de autuação e apreensão das aves. O total da multa pode ultrapassar R$ 70 mil.