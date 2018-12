São Francisco recebe título de cidadão canindeense

A última sessão do ano da Câmara Municipal de Canindé acontece nesta sexta-feira (21), às 19h, e vai conceder a algumas pessoas o Título Honorífico de Cidadão Canindeense. Entre as figuras mais importantes se encontra a do santo padroeiro da cidade: São Francisco das Chagas.

A iniciativa de reconhecer o santo como cidadão canindeense veio do vereador Carlos Anastácio no decreto legislativo N° 020/2018, publicado no Diário Oficial do Município. Segundo o vereador: “São Francisco já é de Canindé de fato, agora será por direito”. Quem recebe o título é o Santuário de Canindé.

O título de cidadão honorário é uma forma de homenagear pessoas que prestaram favores em prol ao desenvolvimento local. A homenagem faz com que estas pessoas se tornem conterrâneas da terra natal, mesmo que não tenham nascido ou não residam no local que lhe agraciou com a honraria.

Em Canindé, segundo o decreto, São Francisco recebe a honraria pelos relevantes serviços prestados ao Município na área religiosa e no desenvolvimento do turismo religioso. É o que aponta o reitor do Santuário de Canindé, Frei Marconi Lins: “Tem a própria movimentação econômica da cidade, que passa pelo circuito e pelo tempo forte das romarias e os fins de semanas, porque todo fim de semana tem muita gente em Canindé e a cidade se torna um lugar com grande fluxo de pessoas”.

Sobre o reconhecimento, o frade conclui: “cada vez que a gente reconhece o bem que uma pessoa fez, não só aos seus concidadãos, mas também para a humanidade, como São Francisco, a gente percebe que é um incentivo para que toda a humanidade descubra o bem que pode fazer”.

Reconhecimento

O santo italiano, nascido em 3 de outubro de 1226, já ganhou alguns reconhecimentos ao longo desses séculos. Em 1999, a revista Time, suplemento semanal dos Estados Unidos, fez uma pesquisa com seus leitores para descobrir qual seria a personalidade mais marcantes e mais importante do milênio que terminava. O eleito foi: São Francisco de Assis, se tornando o Homem do Segundo Milênio.

Serviço

Entrega do Título Honorífico de Cidadão Canindeense

Data: nesta sexta-feira (21), às 19h

Local: Largo Francisco Xavier Medeiros, Imaculada Conceição, Canindé

Mais informações: (85) 3343-5012