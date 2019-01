Santuário de Canindé declara que ursos só podem ser transferidos após parecer da Semace

O Santuário de Canindé, que administra o Zoológico São Francisco, se posicionou, neste sábado (10), a respeito do pedido de transferência dos ursos Dimas e Kátia pelo Instituto Luísa Mell para o Rancho dos Gnomos, localizado em Cotia, São Paulo. Segundo a entidade, um possível translado dos animais só pode ser tomada após parecer da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), que hoje assume a supervisão dos zoológicos cearenses.

O Frei Marconi Lins, que assina a nota de esclarecimento, ressalta que os ursos foram enviados ao Zoológico pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e que "a situação dos ursos, aqui em Canindé, em nada tem a ver com a da que estava no Zoológico de Teresina, no Piauí. Não podemos admitir que, nesta questão, pessoas do Sudeste maculem a competência dos nordestinos".

No fim de setembro, a ursa Marsha, rebatizada de Rowena, foi transferida de um zoológico no Piauí para São Paulo, após mobilização do Instituto Luísa Mell. A alegação era de que o animal vivia sob o calor da cidade (que chega aos 40º C) e era alimentada com comida de cachorro, segundo órgãos de defesa dos animais.

A nota pontua ainda que a transferência não deve deturpar os cuidados que Dimas e Kátia vêm recebendo no zoológico de Canindé, nem colocar em xeque a competência dos profissionais, veterinários e biólogos, que zelam pela saúde dos animais. Dimas vive na cidade há dez anos e, Kátia, a sete.

Veja a nota na íntegra:

Encontro

A nota também trata do encontro que o Instituto Luísa Mel e o Santuário de Canindé teve na tarde do dia 1º de novembro. Na ocasião, a ativista visitou a cidade e postou um vídeo mostrando o local em que os ursos vivem.

A reunião contou com a presença da própria Luísa Mell e do diretor finaceiro do Instituto Luísa Mell, Marcelo Glauco, e outras pessoas pertencentes a instituição.

Representando a paróquia e o Zoológico, estavam presentes Frei Marconi Lins, reitor do Santuário, Henrique Weber Menezes Viana, veterinário, Renata Lygia, bióloga, e Maria Verbene Mendonça Cunha, coordenadora do Zoológico.