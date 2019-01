Prefeitos do Sertão Central formam forte esquema de segurança para evitar ataques

Uma semana após o início de uma onda de ataques de facções em todo o Estado, principalmente a bens públicos, prefeitos de cidades do Centro do Estado, dentre elas Boa Viagem e Pedra Branca, estão reunindo as frotas dos seus municípios em lugares considerados seguros e reforçando a vigilância, com guardas municipais e apoio da Polícia. O objetivo é evitar o incêndio e destruição dos veículos que servem a população, como ocorreu na madrugada da última sexta-feira (4) em Ibaretama, onde 24 veículos, dentre eles nove ônibus escolares foram queimados.

Este é o número de ataques registrados até agora no Ceará devido à onda de violência que começou na madrugada de 3 de janeiro. Incêndios em ônibus e caminhões e explosões em estruturas de viadutos e pontes são algumas das ações criminosas.

A prefeita de Boa Viagem, Aline Vieira, preferiu reunir todos os veículos na Praça Monsenhor José Cândido, diante do prédio da prefeitura. Além da guarda municipal, as Polícias Militar e Civil dão apoio. Os ônibus escolares circulam com escolta. A estratégia está funcionando. Nenhum ataque foi registrado na cidade. O mesmo esquema está sendo utilizado em Pedra Branca.

Em Quixadá a estratégia municipal foi colocar parte da frota no pátio do Quartel do 9º Batalhão da Polícia Militar, sediado nesta cidade que passou a contar com o reforço de equipes do Comando Tático Rural (Cotar) e de um Batalhão Especial da Bahia. As ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) permanecem no quartel e seguem escoltadas para os atendimentos na região.