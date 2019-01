Placas solares são instaladas no Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte

O Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte, cidade do Cariri cearense, a 498 km de distância de Fortaleza, se tornou o primeiro equipamento público do Município a receber a instalação de placas de energia solar, considerada uma fonte de energia limpa e renovável.

Na fase de testes, a novidade poderá abrir parâmetros para o uso em outros pontos da região. Além dos benefícios ambientais gerados pela adoção de energia solar, a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte prevê vantagens financeiras com a medida, com a redução de gastos públicos.

Tendo como fonte o Sol, em termos simples, a energia solar se caracteriza pela transformação da energia eletromagnética para térmica ou elétrica. A partir desse sistema, é possível suprir o abastecimento energético de populações rurais, por exemplo, executando ações como fornecimento de eletricidade para escolas, postos de saúde e centros comunitários, além de iluminação pública e bombeamento de água para uso domiciliar.