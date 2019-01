Pelo menos 7 cidades do Interior foram alvo de ataques

No interior do Estado, pelo menos sete cidades registraram ataques a prédios públicos, veículos e equipamentos, nos últimos dois dias. Tianguá, Morrinhos, Morada Nova, Canindé, Jaguaruana, Piquet Carneiro e Juazeiro do Norte foram os alvos. Até agora, quatro pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos. A Polícia acredita que as investidas tenham relação com as ações criminosas que acontecem na Região Metropolitana de Fortaleza desde a última quarta-feira (02).

Em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, os moradores se assustaram com a explosão e princípio de incêndio, por volta das 21h30, da última quinta-feira (3), contra um ônibus escolar que estava estacionado para reparos, em uma oficina localizada no quilômetro 310, da BR-222, na zona urbana do município. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que três homens encapuzados jogam material inflamável e ateiam fogo pela janela do motorista. O calor jogou fora as janelas, deixando o veículo parcialmente destruído. Os moradores conseguiram apagar as chamas com baldes de água e chamaram a Polícia Militar.

Criminosos tentaram incendiar fotossensor na Av. Leão Sampaio, em Juazeiro do Norte, no Cariri Foto: Antônio Rodrigues

De acordo com o mecânico Aroldo Gomes, foi tudo muito rápido. “Eu ouvi a explosão e achei que era um acidente na BR. Com ajuda de outras pessoas consegui impedir que o fogo tomasse todo o ônibus e se espalhasse para os outros carros. O susto foi grande”, disse. A empresa presta serviço de manutenção para a frota de veículos da prefeitura de Tianguá e para a Polícia Militar. O proprietário estava em casa no momento da ação criminosa. “A sensação que fica é a de insegurança e o medo de novos ataques. A Polícia faz o trabalho dela de investigação, mas realmente não sabemos a quem recorrer”, reclama o empresário.

A Polícia Civil recolheu parte do material utilizado para queimar o ônibus. Um vasilhame de plástico, contendo gasolina, e duas garrafas de cerveja utilizadas como coquetel molotov, serão periciados, assim como o veículo. Câmeras de segurança de outros estabelecimentos devem ajudar nas investigações. Para o delegado plantonista Fábio Pessoa, diligências continuam sendo feitas na região em busca dos autores do crime. “Ao que tudo indica, acreditamos que esses fatos tenham relação com o que tem ocorrido em Fortaleza, pois são similares com o incêndio de veículos. A expectativa é que tenhamos êxito na prisão e indiciamento dos envolvidos, mas por hora ainda estamos em investigação”, disse o delegado.

Ainda na região Norte, a cidade de Morrinhos, distante 215 quilômetros de Fortaleza, pelo menos três prédios atacados por criminosos na madrugada desta sexta-feira (4). Os alvos foram o Fórum Francisco Abdoral Rocha, o escritório da Companhia de Água e Esgotos do Ceará (Cagece) e a sede do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

No escritório da Cagece, o portão foi derrubado e outras áreas internas sofreram danos, enquanto no INSS atearam fogo, e as chamas foram controladas em seguida. Já no Fórum da cidade houve tentativa de incêndio e as portas de entrada tiveram os vidros danificados. Ainda, de acordo com moradores, houve troca de tiros com a Polícia. Os ataques tiveram início por volta de meia noite e se prolongaram por uma hora.

Bando ateou fogo contra um ônibus, na cidade de Tianguá Foto: Marcelino Júnior

Prisão

Segundo a Polícia Militar foram detidas quatro pessoas suspeitas das ações, três adultos com idades entre 20 e 29 anos e um adolescente de 17 anos. Também foram apreendidas três motocicletas, sendo duas com placa de Morrinhos e uma da cidade de Marco. Ainda foram localizados, galões com combustível, “que possivelmente seriam utilizados em novos ataques”, informou um agente da Delegacia Regional de Acaraú (4ª Região), onde os procedimentos estão sendo adotados.

Já em Morada Nova, na região do Baixo Jaguaribe, nove ônibus escolares e um caminhão caçamba foram destruídos pelo fogo no início da madrugada desta sexta-feira (4). A Polícia informou que o incêndio foi provocado por criminosos, a mando de facções. O ataque ocorreu no pátio da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), localizada no entorno da cidade. Lá são mantidos, além da frota municipal, os veículos apreendidos por infrações de trânsito. No local ainda há mais de 20, não atingidos pelo fogo em razão da rápida ação do Corpo de Bombeiros de Limoeiro do Norte. A Polícia ainda não havia identificado e localizado os autores do incêndio criminoso.

Outra cidade que sofreu ataques foi Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe, onde um ônibus da Prefeitura foi incendiado. O caso aconteceu por vota das 23h30 da última quinta-feira (03). De acordo com a Polícia Militar, cerca de seis homens participaram da ação. Ninguém foi preso. Também não foram confirmados se há algum ferido.

Em Canindé, as ações criminosas começaram ainda na noite da quinta-feira (3), e seguiram pela madrugada da sexta. A Polícia informou que três veículos foram incendiados, em locais e horários distinto. O primeiro ataque ocorreu às margens da BR-020, no entorno da cidade, por volta das 22 horas, onde um trator estava estacionado em frente ao canteiro de obras de uma construtora. Cerca de duas horas depois incendiaram o caminhão, na Rua Antônio Neco, próximo à rodovia federal. Por último, o ônibus escolar ficou em chamas no estacionamento de um posto de combustíveis, na Rua José Veloso Jucá. Os danos foram parciais.

No Sertão Central, a população de Piquet Carneiro, acostumada com a tranquilidade, viveu uma madrugada de medo. Lá, dois veículos foram queimados na madrugada desta sexta-feira (4), por volta das 1h30. Os alvos foram um ônibus escolar e um caminhão baú, que estavam estacionados em frente à oficina da Prefeitura, no bairro Rancho Verde. Os suspeitos de cometerem o crime são dois homens, Felipe Pinheiro, de 23 anos, e um adolescente de 17 anos, que sofreram queimaduras durante a ação.

Um deles deu entrada no Hospital Municipal com queimaduras em 40% do corpo. Já o adolescente, foi socorrido minutos depois, em estado grave, com 70% do corpo atingido pelas chamas. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e fez a transferência do jovem para o Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza. Os dois teriam se queimado no momento que jogavam mais gasolina nos veículos.

O dono do caminhão, Ronaldo de Oliveira, ainda tentou resgatá-lo, mas também sofreu queimaduras. O veículo foi comprado depois que vendeu uma casa e um carro para poder trabalhar com frete. Ele estima que teve um prejuízo de R$ 50 mil. “O fogo alto, mas consegui entrar no caminhão. Liguei ele, mas tinha que encher o balão. Nessa demora, comecei a me queimar e pulei pra fora. O pessoal lá fora gritando ‘Não dá tempo’”, narra. Um caminhão-pipa ainda teve um dos pneus atingidos.

Caminhão incendiado em Morada Nova Foto Alex Pimentel

No Município, há apenas três policiais. No entanto, ontem, nenhum deles estava no local porque saíram em diligência, atrás de um terceiro suspeito. Na cadeia e na unidade policial, que funciona anexo, só havia um carcereiro. Outros dois policiais acompanharam os suspeitos feridos. Os dois negaram participar do ataque, afirmando que os ferimentos foram causados por um acidente de moto.

Já em Juazeiro do Norte, um fotossensor localizado na Avenida Leão Sampaio (CE-060), que liga ao município vizinho de Barbalha, sofreu uma tentativa de incêndio na noite de quinta-feira (03). Criminosos atearam fogo no aparelho, mas logo as chamas foram contidas. Até agora, ninguém foi preso. Apesar de apresentar danificação na pintura, o equipamento segue funcionando normalmente.

Segundo o supervisor de Policiamento do 2º Batalhão da Polícia Militar, Antônio Marcos Gomes, não houve nenhum outro atentado no Cariri nos últimos dois dias. "A Polícia está atenta. O Serviço de Inteligência, o Batalhão de Divisas está atento também. Todo efetivo, cerca de 30 viaturas, está empenhado para essa situação que está havendo no Ceará", conta.

Apesar disso, os agentes seguem com atenção redobrada, já que a terra do Padre Cícero é alvo comum de ataques. As viaturas estão espalhadas na cidade, reforçando principalmente o Fórum de Justiça, o Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte (Demutran) e pontos de ônibus. Os frentistas de postos de gasolina foram orientados para não vender combustível para pessoas a pé.