Ônibus escolares ficam carbonizados após incêndio no pátio da Prefeitura Municipal de Madalena

Dois ônibus escolares do município de Madalena, no Sertão do Ceará, foram queimados após um incêndio na madrugada desta sexta-feira (16). Os veículos estavam estacionados no pátio da Prefeitura Municipal e segundo a polícia há suspeita de ação criminosa.

Durante a madruga, dentro da prefeitura só estava um vigia que buscou ajuda de populares para evitar que o fogo se alastrasse para outros veículos e também para o prédio da prefeitura.

Sobre o incêndio a polícia recebeu uma ligação anônima informando que um homem encapusado, que ainda não foi identificado teria invadido o local e colocado fogo nos veículos. A polícia espera o resultado final da perícia para confirmar suspeita.

Em publicação feita pelo Facebook, a prefeita Sonia Costa informou que a ação dá um prejuizo grande para educação e para a gestão do município.