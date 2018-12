Obra da Transposição do São Francisco atrasa e conclusão ficará para Bolsonaro

A entrega do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, prevista para amanhã (28), deve ficar para a gestão de Jair Bolsonaro (PSL). A cerimônia havia sido confirmada entre os dias 26 e 28 de dezembro pelo ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade, no início deste mês, mas a Pasta, confirmou para o Diário do Nordeste que não há nenhum evento agendado para os próximos dias.

Esta é a quinta vez que a entrega das obras do Eixo Norte é adiada. A última previsão era que as águas chegassem ao Ceará neste mês de dezembro, mas o atraso se deu pela reparação do vazamento que aconteceu no dique da barragem de Negreiros, em Salgueiro (PE), detectado no último dia 16 de agosto. Na época, 35 famílias que vivem na Vila Produtiva Rural de Negreiros tiveram que ser retiradas de suas casas por segurança.

Após três meses do incidente, o Ministério da Integração Nacional admitiu que isso prejudicou o cronograma da obra. Por isso, a nova data, com prazo até o dia 28 de dezembro, foi dada. No entanto, a chegada das águas ao solo cearense demoraria entre dois a três meses, já que as barragens Negreiros, em Salgueiro, e Jati, no município homônimo, devem ficar cheias antes de transportar o recurso hídrico.

Segundo o Ministério da Integração, as obras do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco estão em fase final com mais de 97% dos serviços concluídos. Todas as grandes estruturas para conduzir a água aos estados beneficiários estão prontas - estações de bombeamento, túneis, aquedutos, canais etc. Os trabalhos remanescentes continuam com turnos 24 horas, sobretudo no trecho entre os municípios de Salgueiro (PE) e Jati (CE), responsável por dar funcionalidade ao empreendimento.

Atualmente, as águas do "Velho Chico" já avançam por 80 quilômetros no Eixo Norte, através de canais e outras estruturas - da captação, em Cabrobó (PE), até a terceira estação de bombeamento (EBI-3), em Salgueiro (PE). No trajeto, o Eixo Norte vem atendendo mais de 12 mil moradores em comunidades rurais nos municípios pernambucanos de Cabrobó e Terra Nova.

Caminho das águas

Em solo cearense, as águas do São Francisco seguirão de Jati pelo Cinturão das Águas do Ceará, obra estadual, através do chamado "eixo emergencial", que percorre 53 km em canais, túneis e sifões, até seguir pelo Riacho Seco, em Missão Velha. Deste, desembocará no Rio Salgado, fluindo até o Açude Castanhão que, pelo Eixão das Águas, abastece a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).