Nova Russas registra maior chuva de 104 mm em intervalo de 24 horas

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em 61 cidades do Ceará das 7 horas da manhã desta sexta-feira (25) às 7 horas deste sábado (26), de acordo com o boletim das 11h45 disponível no site do órgão.



As 10 maiores chuvas foram:

Nova Russas (posto Nova Russas): 104 mm

Missão Velha (posto Jamacaru): 82 mm

Guaraciaba do Norte (posto Guaraciaba do Norte): 55 mm

Ipu (posto Ipu): 52 mm

Ararendá (posto Lagoa de Santo Antonio): 52 mm

Crato (posto Lameiro): 51 mm

Juazeiro do Norte (posto Juazeiro do Norte): 51 mm

Crato (posto Crato): 46 mm

Abaiara (posto Abaiara): 45 mm

Brejo Santo (posto Brejo Santo): 43,4 mm