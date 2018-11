Incêndio atinge garagem ao lado da Câmara Municipal de Massapê

Um incêndio atingiu a garagem da Secretaria de Infaestrutura de Massapê que fica ao lado da Câmara Municipal da cidade, na noite desta quarta-feira (28). O caso aconteceu logo após o término da sessão que elegeria o novo presidente do legislativo.

Segundo o Major do Corpo de Bombeiros, Roberto Maciel Moraes, ao final da sessão, que acabou por volta de 20h30, houve uma queima de fogos e parte dos artefatos atingiu o pátio que fica ao lado da Casa Legislativa. O contato dos fogos de artifício com o material inflamável e com pneus que estavam no pátio provocaram as chamas.

Não houve danos ao prédio da Câmara Municipal e nem as outras residências vizinhas. Também não houve feridos.

As chamas foram controladas às 21h pela equipe do Corpo de Bombeiros de Sobral.