Ibama apreende 540 animais no Ceará e no RN em operação conjunta com a Polícia Ambiental

Uma operação denominada Serra das Almas 2, deflagrada pelo Ibama com o apoio da Polícia Militar Ambiental do Ceará, apreendeu 540 animais, além de 38 armas e partes de animais, entre os dias 6 e 17 de dezembro deste ano nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Durante 12 dias consecutivos, agentes do Ibama executaram ações de combate à caça ilegal, cativeiro e apanha dos animais em 13 municípios do Ceará e em um do Rio Grande do Norte.

Ao todo foram apreendidos 540 animais, além de partes de animais, como: peles, patas, caudas, carcaças. Além dos animais, foram apreendidos 190 m³ de carvão vegetal, 38 armas (23 armas de fogo e 15 armas artesanais), 93 cartuchos. As multas totalizaram o montante de R$ 548.000,000.

A operação foi realizada nos municípiosde Jaguaribe, Icó, Pereiro, Solonópoles, Quixadá, Ibaretama, Choró, Madalena, Itatira, Canindé, Aracoiaba, Quixeramobim, Iracema e Venha-Ver, no Rio Grande do Norte.

Para o superintendente do Ibama no Ceará, Herbert Lobo, os crimes contra fauna, mesmo com a forte atuação das instituições ambientais, ainda acontecem em larga escala no Estado. “A apanha, caça e cativeiro ilegal, são alguns dos principais crimes contra o meio ambiente, estamos intensificando nossas ações de combate, mas é fundamental que a população se conscientize e nos ajude denunciando, principalmente caçadores e traficantes de animais silvestres”, concluiu.