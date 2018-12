Funceme mantém previsão de chuvas reduzidas nos próximos dias no Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou, na manhã desta quarta-feira (26), que a previsão de redução de chuvas feita na segunda-feira (24) se prolonga, pelo menos, até o início do próximo fim de semana. Neste momento, de acordo com o órgão, as condições meteorológicas indicam céu mais claro em todas as regiões do Estado.

Um estudo feito pelos meteorologistas da Funceme na manhã desta quarta-feira indica que há nuvens sobre o território cearense associadas à presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), porém, sua posição - oeste da região Nordeste - não é tão favorável neste momento. Para que este sistema indutor de chuvas proporcione mais nebulosidade e precipitações, sua borda deveria estar mais próxima do Estado, o que não acontece neste momento.

Poucas chuvas nesta quarta



A diminuição das chuvas, reforçada na última segunda, véspera de Natal, foi observada entre a manhã desta terça-feira (25) e a manhã de quarta. Neste intervalo de 24 horas, o balanço parcial aponta precipitações em, pelo menos, sete municípios:

Cruz (26 mm) Caridade (12 mm) Meruoca (6 mm) Sobral (5 mm) Meruoca (3 mm) Várzea Alegre (1 mm) Itapiúna (0,2 mm)

A previsão do tempo é de céu entre parcialmente nublado e claro em todo o estado nesta quarta e quinta-feira (27). Já na sexta (28), a Funceme indica nebulosidade variável com possibilidade de chuva no Litoral Norte e na Ibiapaba. Nas demais regiões, céu entre parcialmente nublado e claro.