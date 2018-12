Festival de Talentos do Cariri leva estudante vencedor à França

Depois de seis turnês internacionais, o músico caririense Fábio Carneirinho, volta à França no próximo ano para lançar seu novo DVD, tipo documentário. O produto terá participação especial de outro caririense, ainda desconhecido. O músico, com 15 anos de carreira, lançou o "1º Festival de Talentos do Cariri para o Mundo", cujo prêmio será uma viagem para a França, com tudo pago. O vencedor participará, ainda, da gravação de uma música com Fábio Carneirinho no Jardim da Torre Eiffel, em Paris.

"Cada vez que viajo à Europa vejo quanto o público francês, em especial, está encantado com a música nordestina. Quero levar um jovem talento daqui pra lá com tudo pago e ainda dividir uma música neste 5º DVD comigo. É uma oportunidade para os estudantes da rede pública municipal, estadual e dos institutos federais apenas do Cariri, que querem mostrar seu talento para o mundo”, conta o idealizador do festival.

Critérios

Podem se inscrever estudantes da rede pública (municipal, estadual e federal) que tenham entre 14 e 20 anos. É preciso gravar e enviar vídeo de até três minutos cantando uma música de qualquer estilo e/ou tocando qualquer instrumento; além da música, o candidato deve dizer no vídeo: nome, idade e escola onde estuda; só serão aceitos vídeos com o link disponível no youtube (exclusivamente) e o envio será apenas pelo site do músico: www.fabiocarneirinho.com.br/festival. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 31 de dezembro.

SERVIÇO

1º Festival de Talentos do Cariri para o Mundo

Período de inscrições: 10 a 31 de dezembro de 2018

Site para inscrições: www.fabiocarneirinho.com.br/festival

Grande final: 10 de fevereiro de 2019

Viagem: março de 2019