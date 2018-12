Chuvas eventuais devem continuar em Fortaleza até quarta-feira, prevê Funceme

Deve continuar chovendo em Fortaleza nas próximas 48 horas. De acordo com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nesta segunda-feira (17) devem acontecer eventos de chuva com nebulosidade variável em todas as regiões cearenses. Na terça-feira (18), a previsão é de chuva em todo o Estado. E, para quarta, chuvas isoladas na Região Centro-Norte do Estado. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.

Segundo David Ferran, meteorologista da Funceme, as precipitações ocorrem porque de domingo (16) para segunda (17), a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) aproximou-se da costa do Ceará provocando, nesta manhã, chuvas no litoral cearense e no Maciço de Baturité. Essa zona, de acordo com Ferran, forma-se no meio do Oceano Atlântico. O meteorologista reforça que nas próximas 48 horas as chuvas serão eventuais. "Previsão de chuva na capital e todo o Estado não quer dizer que teremos o dia todo com precipitações. Haverá chuva em um determinado momento, tanto na Capital como em outras partes do Estado, acompanhada de nebulosidade", explica.

Nas últimas 24 horas, dois postos da Capital computaram os milímetros de chuva. No posto Água Fria, foram registrados 7,2 milímetros. E no Posto Messejana, 1,0 milímetro. Apesar do pouco volume, as precipitações foram suficientes para causar pontos de alagamentos e semáforos com defeitos.

No Ceará, foi registrada chuva em pelo menos 17 municípios entre as 7h deste domingo (16) e as 7h desta segunda-feira, de acordo com a Funceme. As maiores foram em Guaramiranga, com 24,4 milímetros, seguida de Redenção (17,2 mm) e Pacatuba (10,1 mm).

10 maiores chuvas por posto no dia:

(23 postos com chuva de 37 informados)

Guaramiranga (Posto: Guaramiranga) : 24.4 mm

Redenção (Posto: Açude Acarape Do Meio) : 17.2 mm

Redenção (Posto: Redencao) : 17.1 mm

Pacatuba (Posto: Escola Prof Luiza Teodoro) : 10.1 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sao Goncalo Do Amarante) : 10.0 mm

Maranguape (Posto: Itapebussu) : 9.2 mm

Barroquinha (Posto: Barroquinha) : 9.2 mm

Fortaleza (Posto: Fund.ma.nilva(agua Fria)) : 7.2 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Croata) : 7.0 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Santo Amaro) : 6.0 mm