Chuvas atingem todas as regiões do Ceará; Piquet Carneiro registra 88 milímetros

As chuvas registradas no Ceará no intervalo entre as 7h de quinta-feira (21) e as 7h desta sexta-feira (22) atingiram todas as regiões do Estado, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os destaques foram Piquet Carneiro (no Sertão Central) e Acaraú (Região Norte), com 88 e 80 milímetros, respectivamente. Ao todo, pelo menos 118 municípios tiveram precipitações no período, conforme os dados disponívies às 10h40.

Outros destaques foram Ibaretama (67 mm) e São Luís do Curu (63 mm). Os dados são parciais e podem ser acompanhados por meio do site da Funceme ou pelo aplicativo Calendário de Chuvas.

A população de Juazeiro do Norte foi surpreendida com as chuvas de 42 milímetros. As precipitações provocaram diversos transtornos. Duas avenidas que ligam Juazeiro do Norte às principais cidades vizinhas ficaram alagadas. Na Avenida Padre Cícero (CE-292), entre Crato e Juazeiro, as duas vias ficaram tomadas pela água e alguns veículos tiveram dificuldades para passar na rodovia. E a Avenida Leão Sampaio (CE-060), no bairro Lagoa Seca, lguns engarrafamentos se formaram.



Um homem quase foi arrastado pela enxurrada durante a forte chuva que atingiu a cidade de Juazeiro do Norte. Um vídeo registra o momento em que ele tenta sair do meio da rua. Outras pessoas que estavam na calçada tentam ajudar o homem que acabou saindo da enchente.

Na manhã desta sexta, a Rede de Radares mantida pela Funceme registrou precipitações em todas as regiões. Ao longo do dia desta sexta e para os próximos dois dias (sábado e domingo) a previsão é nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões cearenses.

As chuvas acontecem porque os sistemas indutores de precipitações - Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) - continuam interagindo e provocando nebulosidade. Ambos os sistemas são comuns neste período, de acordo com a Funceme.

10 maiores chuvas por posto no dia: