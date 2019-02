Chuva forte derruba muro de cemitério e deixa pontos de alagamento em Tianguá

O município de Tianguá, no noroeste do Ceará, enfrentou fortes chuvas nesta terça-feira (5). As precipitações causaram pontos de alagamento intenso e causou uma série de transtornos para a população da região.

Por conta da força da água da chuva, parte do muro do cemitério da cidade, localizado na Rua Franscisca Carla, caiu, deixando os túmulos a mostra. Parte do muro do Seminário São José e de uma oficina mecânica também cairam.

Vídeos enviados ao Diário do Nordeste mostram momentos em que a grande quantidade de água da chuva forma correnteza nas ruas do município, chegando até a arrastar veículos que estavam estacionados na via. Os moradores aparecem ilhados, abrigados em comércios ou casas.

Quando a chuva cessou, foi possível perceber os estragos feitos pela força da água, que derrubou muros, arrancou partes do asfalto em ruas da cidade e invadiu casas.

Parte do asfalto foi arrancado em vias da cidade, impossibilitando o tráfego de veículos nos locais. Foto: VC Repórter

No município vizinho, Coreaú, a plataforma de coleta de dados da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) registrou 51,8 milímetros de chuva nesta terça-feira.

Ainda de acordo com a Funceme, a previsão para esta quarta-feira (6) é de céu nublado com chuva em todas as regiões do Ceará.