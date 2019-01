Chuva derruba muro em Capistrano; chove granizo em Aratuba

Em Capistrano, na tarde deste domingo, as chuvas derrubaram parte do muro do estádio municipal. Algumas casas foram destelhadas pelas fortes ventanias que acompanharam as precipitações. Não houve registro de feridos, conforme a Polícia Militar.

Ainda na região serrana de Baturité, em Aratuba, uma chuva de granizo também foi registrada na tarde de hoje (13). "O clima já estava agradável pela manhã, mas no início da tarde o céu escureceu e esfriou ainda mais, beirando os 20°C", relataram os moradores nas redes sociais. A Funceme ainda não divulgou quantos milímetros choveu no Município.

No entanto, de acordo com órgão, as maiores chuvas do sábado para este domingo, forem em Ibicuitinga (95 mm), Jaguaribe (42.2 mm); Camocim (40 mm); Icapuí (38 mm); São Gonçalo Do Amarante (33.6 mm); Quixeré (33 mm); Caucaia (26 mm); Russas (25.3 mm) e Solonópole (21 mm). Para esta segunda-feira (15), a Funceme prev~e nebulosidade variável com eventos de chuva em todo o Estado.