Cerca de 100 cães foram encontrados mortos em Juazeiro do Norte; polícia investiga caso

A polícia de Juazeiro do Norte está investigando o caso dos cachorros encontrados mortos em uma área do bairro Campo Alegre, no município. Chega a 100 o número de cadáveres de animais vistos no local. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Juazeiro, a polícia esteve na área nesta terça-feira (23).

Na última sexta-feira (19), um morador da região denunciou o caso após encontrar restos mortais de cerca de 20 cachorros, e pelo menos um gato, incendiados em um terreno baldio. No dia seguinte, um segundo “cemitério de cães” foi encontrado por outro morador nas proximidades do primeiro local, onde havia cerca de 40 ossadas de cães.

As hipóteses levantadas pela coordenação do Centro é de que os cadáveres dos animais podem ter sido desovados no local, ou mesmo mortos na área. Os cães foram queimados e estavam amarrados uns aos outros.

A prefeitura do município, por meio do Centro de Zoonoses lançou nota sobre o caso. “Os animais foram vistos em dois lugares por moradores da comunidade, num matagal. O CCZ solicitou a CTI ambiental, após investigação policial na área, que os animais fossem retirados para incineração.”

Segundo a nota, há especulações de que um veículo Kombi, de cor branca, esteve recolhendo animais na cidade. A prefeitura solicita que a população auxilie nas investigações e denuncie alguma movimentação suspeita.

Praticar maus-tratos contra animais é crime ambiental e está previsto na Lei 9605/98, que prevê pena com detenção de três meses a um ano, e multa.