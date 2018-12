Ceará tem chuvas em 114 cidades e temperatura mínima média de 22,1º em Sobral

Foram registradas precipitações em, pelo menos, 114 municípios do Ceará entre 7h desta segunda-feira (17) até 1h24 desta terça-feira (18). Com as precipitações acontecendo, as temperaturas em algumas cidades ficaram mais amenas. A temperatura mínima em Sobral ficou em média 22,1° nesta segunda-feira, segundo monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Tauá (20,5°), Morada Nova (21,5°) e Iguatu (22,4°) também registraram quedas.

Chuvas eventuais devem continuar em Fortaleza até quarta-feira, prevê Funceme

São Gonçalo do Amarante registra chuva de 104 milímetros

As menores temperaturas mínimas do Estado entre esta segunda e terça foram registradas em Guaramiranga e Barbalha, com 18,9°C e 19,6°C. Em Fortaleza, a mínima neste intervalo de 24 horas foi de 24,1°C.



As chuvas mais fortes aconteceram em Palmácia, cidade localizada no Maciço de Baturité. Lá, foram registrados 71,4 milímetros. Choveu em todas as cidades das Regiões do Cariri, Jaguaribana e Maciço de Baturité. Regiões da Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Litoral do Pecém e Norte também receberam precipitações em quase todas as cidades.



Na Região Metropolitana as chuvas mais fortes foram registradas em Caucaia (49 mm), Maracanaú (37 mm), Maranguape (35,6 mm) e Fortaleza (33,4 mm no Posto Fundação Maria Nilva, na Água Fria).



10 maiores chuvas por posto no dia:

Palmácia (Posto: Palmacia) : 71.4 mm Assaré (Posto: Aratama) : 65.0 mm Paraipaba (Posto: Paraipaba) : 62.8 mm Acopiara (Posto: Acopiara) : 61.5 mm Porteiras (Posto: Sitio Saco) : 58.0 mm Lavras Da Mangabeira (Posto: Mangabeira) : 56.0 mm Barbalha (Posto: Barbalha) : 55.0 mm Porteiras (Posto: Porteiras) : 54.0 mm Caucaia (Posto: Tucunduba) : 49.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sede) : 47.4 mm



Previsão para os próximos dias

A previsão para o decorrer desta terça-feira é de tempo nublado com chuva na região Jaguaribana, no Litoral Norte e na Ibiapaba. Há possibilidade de chuva no Cariri. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Já para quarta-feira (19), a previsão é de chuva no Litoral, no Maciço de Baturité e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. E para quinta-feira (20), chuva no centro-norte do estado. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.



Em relação aos últimos dois dias, os meteorologistas da Fundação apontam redução até a próxima sexta-feira (21), porém, o Estado ainda está sob condições favoráveis às precipitações. Neste momento, há nebulosidade sobre o território cearense associada à maior proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é a banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, da costa norte do Nordeste.