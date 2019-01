Canindé recebe mais de 400 mil romeiros nos festejos de São Francisco das Chagas

Aproximadamente 30 mil fiéis rezaram e agradeceram a São Francisco das Chagas em procissão pelas ruas de Canindé, no interior do Ceará, na tarde desta quinta-feira (04), marcando o encerramento dos festejos dedicados ao santo. Durante 11 dias, desde 24 de setembro, mais de 400 mil romeiros de todo o País peregrinaram para o município em virtude do evento religioso. A estimativa é do reitor da Paróquia Santuário de São Francisco, frei Marconi Lins. “A maioria (veio) do nosso Nordeste”, destacou.

A procissão de "São Francisquinho” reuniu os milhares de romeiros que chegaram para cumprir promessas e acompanharam a estatueta do Santo, com 65 centímetros de altura, entoando cânticos em louvor ao protetor dos pobres e patrono de quem cuida dos animais. Essa tradição é repetida há mais de 250 anos. A devoção ao padroeiro teve início em 1758.

Entre estes esteve Maria Gomes Rodrigues, com seus 99 anos de idade, e que não deixa de participar. Desde criança, a partir dos 12 anos, percorre piamente um trajeto com mais de 500 km de Teresina, capital do Piauí, onde mora, até Canindé. A viajem anual, de cerca de 7 horas na estrada, é para pagar uma graça alcançada pela mãe. “Não tenho muito do que reclamar, porque vivo perto de São Francisco, o meu melhor amigo. Quero comemorar meus 100 (anos) aqui ao lado dele’’, ressaltou. Devido às limitações da idade, as filhas Maria Odete Rodrigues, 59, e Maria José Rodrigues, 66, passaram a peregrinar junto à mãe nos últimos anos para a festa franciscana.

“Canindé parece possuir uma magia, uma energia que não podemos explicar ou descrever com facilidade. É preciso que cada um possa vivenciar a experiência junto aos romeiros no interior do santuário de São Francisco para cada um poder descrever as sensações”, relata o motorista João Ribeiro Dias que, junto à esposa e aos três filhos, também presta devoção a São Francisco.

Eles acompanham o avô das crianças e sogro de João, Raimundo Martins, que há 20 anos fez um apelo por conta de um acidente de motocicleta. Temendo nunca mais andar, se apegou ao Santo e teve seu clamor atendido. Em agradecimento, o homem que se aposentou aos 75 anos como motorista, vai de Petrolina, em Pernambuco, até o sertão do Ceará com a família para o encerramento dos festejos.

Ato de fé

As comemorações de 2018 superaram as expectativas, seja em organização ou na participação dos romeiros. “Nestes quatro anos que acompanho a realização desta festa franciscana, esta foi a melhor, em todos os sentidos, principalmente na tranquilidade, no acolhimento, na segurança, nas parcerias com a Prefeitura e no trabalho dos voluntários”, completou o frei Marconi Lins.

Focada no tema deste ano, “Senhor fazei-me instrumento da vossa paz”, a Paróquia Santuário abordou essa problemática social nos festejos, acolhendo estudantes, esportistas, radialistas. Para os festejos do próximo ano, o título será “Faça o bem. Sejam os meus imitadores como sou do Senhor”, outra citação de são Francisco, demonstrando o amor ao próximo, acrescentou o líder religioso.