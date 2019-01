Biquini Cavadão e Banda Magníficos estão entre as atrações das festas de Réveillon no interior

Os municípios do interior do Ceará comemoram a entrada no Ano Novo com festas nos clubes e praças dos municípios.

Juazeiro do Norte

Em Juazeiro do Norte muitas pessoas aproveitaram os festejos do Ano Novo para dar as tradicionais voltas no cajado do Padre Cícero e fazer pedidos, como o motorista Nivaldo Rodrigues, que pediu muita paz e mais saúde, ano que vem.

O município recebeu famílias de outras regiões, é o caso da família de Gorete Mendes, que saíram de Iguatu para passar a virada de ano no Horto. Há três anos a família passa o réveillon no local, que foi escolhido pela tranquilidade. "A gente fica tranquilo, sente paz, ao ar livre. Junta todo mundo. Até em casa é aquele calor. Aqui dentro tem harmonia”, afirma Gorete.

O Horto também foi a escolha de Rosineide Nunes, que mora perto do local e aproveitou para antes da virada para visitar a estátua do Padre Cícero. "Já virou tradição, eu sinto uma paz aqui, converso com Padre Cícero, venho relaxar. Para o ano que vem eu desejo muita paz, que é o que mundo precisa e mais amor ao próximo", disse.

O Horto de Juazeiro do Norte também recebeu a celebração de uma missa, que começou por volta das 10 horas.

Sobral

Em Sobral, região Norte do Estado, as atrações musicais se apresentaram em um palco montado na margem esquerda do Rio Acaraú. A primeira banda a subir no palco e abrir a noite foi o grupo "Outras Frequências"com um repertório do melhor do pop rock nacional dos anos 80 e 90.

A grande atração da noite na festa em Sobral foi a banda de rock Biquini Cavadão, que abriu o show com uma homenagem ao cantor e compositor Herbert Viana, com a canção "Vital e sua Moto".

Crato

No Crato a festa foi realizada no Parque Pedro Felício Cavalcanti e reuniu vários moradores e pessoas de outras regiões.

O casal Suzana Pereira e Teodoro de Souza estavam entre o público que foi curtir a festa no local.

Casados há dois anos, eles se conheceram no local, durante uma festa de forró. "Não tem nada melhor que passar a virada com a pessoa que ama", declara Suzana.

A grande atração da noite foi a Banda Magníficos, com sucessos do forró.

Quixadá

A Praça José de Barros recebeu a festa na cidade de Quixadá, com a apresentação do cantor Júnior Vianna.

A queima de fogos no local durou cerca de 10 minutos.



Iguatu:

Em Iguatu, no centro Sul do Ceará, muitas pessoas passaram a virada do ano na Praça da Matriz. No local, tradicionalmente acontece ao lado da igreja uma missa campal onde reúne centenas de pessoas.