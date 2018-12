Beberibe: Prefeito é afastado em investigação sobre possíveis fraudes em contratos

A Justiça afastou o prefeito de Beberibe, Padre Pedro da Cunha (PSD), do cargo na "Operação Cartas Marcadas" na manhã desta terça-feira (18). A operação combate improbidade administrativa na gestão municipal de Beberibe. Cunha já estava afastado temporariamente do comando da Prefeitura desde o dia 10, quando a Câmara Municipal abriu processo de cassação contra ele por atraso no pagamento de servidores, entre outros. Além dos dois mandados de afastamento de cargo expedidos para o prefeito, outro foi direcionado ao vereador Eduardo Alves Carvalho Filho, o Eduardim (PDT). Também foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em residências de empresários, funcionários públicos, políticos e em sedes de empresas.

De acordo com o Ministério Público do Esadodo Ceará (MPCE), a operação comprovou a existência de fraudes em licitações e preços adulterados para a compra de medicamentos e insumos, como água mineral, para o hospital municipal da região e na prestação de serviços por uma produtora de eventos. Também estão sendo investigados desvios na finalidade da contratação de um escritório de advocacia e de uma assessoria em licitações, além de atos ilegais no processo licitatório no aluguel do imóvel do pai de um vereador. A investigação corre em sigilo.

De acordo com o juiz que autorizou a operação, Magno Thé, as investigações correm desde o começo do ano passado, quando foram abertas seis ações civis-públicas para averiguar contratos de até R$ 1 milhão sob suspeitas de fraude. De acordo com o magistrado, individuos investigados também tiveram seus sigilos fiscais e bancários quebrados pela Justiça.

A reportagem tentou entrar em contato com Eduardim, mas não havia ninguém na Câmara Muncipal de Beberibe que pudesse dar seu contato à reportagem. Padre Pedro não atendeu às ligações do Diário do Nordeste até o fechamento deste texto.