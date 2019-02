Barroquinha registra maior chuva desta segunda no Ceará; choveu 58,2 mm, diz Funceme

As chuvas voltaram com intensidade em duas regiões do Ceará, entre o domingo (3) e esta segunda-feira (4), segundo o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Destaque para as regiões Centro-Sul e Jaguaribe.

Barroquinha, no Litoral Oeste, foi o município com o maior registro: 58,2 milímetros.

Ao todo, as precipitações ocorreram em pelo menos 67 municípios do Estado, segundo a Funceme.

A Região do Vale do Jaguaribe também apresentou volumes de chuvas significativos. O município de Orós teve 32,0 mm de chuvas, enquanto Iracema registrou 30 mm.

O período ainda teve volumes consideráveis nos municípios de Pereiro e Iguatu, na Região Vale do Jaguaribe e Centro-Sul, registrando 37 mm e 36 mm, respectivamente.

Capital e RMF

Em Fortaleza, houve registro de precipitação, mas pequena. Houve chuva de 6,2 milímetros registrado no pluviômetro do Pici. A maior média registrada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) ocorreu em Aquiraz, com apenas 8,0 mm.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Barroquinha (Posto: Barroquinha) : 58.2 mm Aracati (Posto: Aracati) : 50.0 mm Alto Santo (Posto: Logradouro) : 42.0 mm Aracati (Posto: Aeroporto De Aracati) : 42.0 mm Acopiara (Posto: Caixa) : 41.0 mm Iracema (Posto: Bastioes) : 40.0 mm Pereiro (Posto: Pereiro) : 37.0 mm Iguatu (Posto: Iguatu) : 36.0 mm Pereiro (Posto: Comunidade Grossas) : 33.0 mm Orós (Posto: Oros) : 32.0 mm

Previsão

A previsão da Funceme para os próximos dias é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Pré-Estação

Com o fim de janeiro, encerra-se o período chamado e Pré-Estação, que teve início em dezembro. Neste período, as chuvas ficaram 55,4% acima da média, com observado de 202,5 milímetros. O normal para o bimestre é de 130,3 mm.

"Os sistemas que atuam na Pré-Estação, como Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e o Cavado de Altos Níveis (CAN), estiveram mais presentes. Além disso, houve contribuição da ZCIT, que chegou a aproximar-se do Ceará em determinadas situações", explica o meteorologista da Funceme Raul Fritz.

As macrorregiões com maiores desvios positivos durante o período de dois emses foram os litorais do Pecém e de Fortaleza com, respectivamente, 115,5% e 98,3%.