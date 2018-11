Aposentada faz festa para cachorros em homenagem a santo, em Granja

Refeições servidas em pratos para cachorros e forró pé de serra para os bichos dançarem. É assim que a agricultora aposentada Maria Terezinha de Paula, mais conhecida como Dona Cota, celebra anualmente o dia de São Lázaro no município de Granja, no Interior do Estado. A tradição, surgida há 10 anos, começou quando a aposentada descobriu uma grave doença e fez uma promessa para o santo, em prol da cura. Após alcançar a graça, ela se comprometeu a fazer uma festa anual para os animais da região, seguindo os ritos atribuídos à figura religiosa, considerada um dos protetores dos animais.

A Festa dos Cachorros, como é oficialmente chamado o evento, consiste em um banquete seguido de forró para moradores do distrito de Sambaíba, na zona rural de Granja, e seus respectivos cachorros. “Todo ano ela chama sete famílias com cachorros para a casa dela e dá comida a esses animais. Depois tem a dança dos cachorros, em que cada família dança sete músicas com os bichinhos", explica a professora Antônia Magalhães, vizinha de Dona Cota. Antônia conta, ainda, que as refeições da festa servem não apenas os animais, mas todos que chegarem na festa. “Vem muita gente, de Granja e de toda a Região, ela recebe todo mundo”, completa.

Devoção

Maria Terezinha de Paula, ou Dona Cota, mora na zona rural de Granja, no Interior do Ceará Foto: Antônia Magalhães

Além de São Lázaro, Dona Cota é devota de São Francisco de Assis e, no mês de outubro, promove um leilão de porcos e galinhas para arrecadar fundos que são, posteriormente, doados para o município de Canindé, também no Ceará, onde existe um santuário.

Este ano, a festa de Dona Cota foi registrada pelo professor e pesquisador da Universidade Federal do Ceará (UFC), Gilmar de Carvalho. Em seu perfil pessoal, em uma rede social, o professor registrou trechos da festa, como o momento do banquete e a inusitada dança, embalada por forró pé de serra.