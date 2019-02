Após sofrer AVC, paciente é salva depois de ser transportada de helicóptero de Icó para Juazeiro

Uma mulher de 50 anos, vítima de AVC (acidente vascular cerebral), precisou ser transportada de helicóptero de Icó para Juazeiro do Norte no início da tarde desta terça-feira (19).

Segundo a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), o trasporte da paciente, feito por meio da aeronave Fênix 06, foi fundamental para que ela fosse atendida dentro da chamada “janela terapêutica”, onde deve ser ministrado em determinado tempo o medicamento antitrombolítico, que evita maiores sequelas ou mesmo a morte da paciente.

De acordo com o Coronel Marcos Costa, o voo durou apenas 30 minutos. Caso o transporte da paciente tivesse sido feito via terrestre teria demorado cerca de 2h e 30 minutos para fazer o mesmo trajeto.

A aeronave, dotada de UTI aérea, composta por um médico e um enfermeiro à bordo, levou a vítima até o Batalhão da Polícia Militar em Juazeiro do Norte.

Ao chegar no local, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a transportou para o Hospital Regional do Cariri. O estado de saúde da paciente é considerado estável.