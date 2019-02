Amontada e Itarema registram as maiores precipitações do Ceará nas últimas horas

Municípios do litoral norte do Ceará registraram as maiores precipitações do estado entre 7h de quinta-feira (7) e 7h desta sexta-feira (8). Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade com o maior volume de chuva no período foi Amontada, com 64 mm, seguida de Itarema, com 61 mm.

Em seguida, aparecem os municípios de São Gonçalo do Amarante (56 mm), Paracuru (54 mm), Jijoca de Jericoacoara (54 mm), Guiaúba (47 mm), Trairi (47 mm), Maracanaú (46,6 mm) e Bela Cruz (46 mm). Em Fortaleza, a maior quantidade de precipitação foi medida no posto Pici (31,2 mm).

Previsão para os próximos dias

A Funceme informa que a previsão do tempo para esta sexta-feira é de nebulosidade variável com eventos de chuva no Litoral norte e na Serra da Ibiapaba. Nas demais áreas, céu entre parcialmente nublado e claro.

No sábado, a expectativa é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva no Litoral e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, céu com poucas nuvens. Já no domingo, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva no Litoral e no Cariri. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.