Alunos postam fotos representando violência doméstica como trote em faculdade do Cariri

Calouros de faculdade no Cariri simulam cenas de violência como trote. Reprodução/Instagram

Com o intuito de fazer uma campanha contra a violência doméstica, veteranos da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte organizaram uma trote onde os calouros representam atos de violência doméstica.

Nas fotos, eles apareceram como reféns, amarrados, sangrando, simulando sinais de espancamento e tortura. Eles também seguram uma placa com os dizeres "Caloura refém M36", em alusão à 36ª turma do curso.

Reprodução/Instagram

Nos comentários das postagens, amigos que participaram do trote usavam a hashtag #diganaoaviolencia e #disque100, outros elogiavam a produção da maquiagem dos colegas.

Um dos veteranos do curso justificou a brincadeira, afirmando que seria "primordialmente destacar que existe sim violência impregnada na sociedade hoje em dia". Ainda segundo ele, quanto maior a veracidade e o impacto que cada calouro causasse na sua representação, maior seria o compromisso desse futuro médico com a causa de combate à violência. "A nossa intenção não era de causar constrangimento, mas acabou tomando proporções que não imanginávamos", assevera.

Reprodução/Instagram

Ainda de acordo com o estudante, apenas 20 calouros se dispuseram a participar do trote e todos gostaram. "São 70 vagas no curso, mas só 54 foram preenchidas. Destas, apenas 20 quiseram contribuir com a campanha. Nós deixamos livres para decidirem e todos os que participaram gostaram do objetivo da campanha", afirmou.

A assessoria da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte disse ao Sistema Verdes Mares que o trote foi organizado em comum acordo entre calouros e veteranos e que não houve nenhuma reclamação por parte de nenhum calouro envolvido.