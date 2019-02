Açude São José I, no Sertão Central, é o quarto a sangrar no Ceará

O açude São José I, em Boa Viagem, no Sertão Central, sangrou neste fim de semana. Segundo a Companhia da Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o reservatório tem capacidade para 7,67 hm³. O açude foi o primeiro da Bacia do Banabuiú e o quarto do Ceará a sangrar, entre os monitorados pela Companhia. Dos açudes acompanhados pela Cogerh, cinco estão com volume acima de 90% (como o Cocó) e 104 estão com volume inferior a 30% da capacidade.

Além do São José I, outros dois açudes também estão sangrando no Estado: o Germinal, em Palmácia (com capacidade de 2,11 hm³) e o Tijuquinha, em Baturité (com capacidade de 0,42 hm³). O Cocó, em Fortaleza, que já sangrou, também teve um bom aporte e está com 97,2% da capacidade total, de 4,96 hm³.

O crescimento do volume dos reservatórios está relacionada ao aumento das chuvas. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), houve registro de precipitações em 174 dos 231 postos monitorados, em 107 municípios, e 24 horas, até a manhã desta segunda-feira (18).