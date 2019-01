Mais notícias de Regional: Festival Internacional do Circo no Ceará

Espetáculos da Argentina, Itália, Portugal, Uruguai e Venezuela, e dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e do Distrito Federal vão compor a programação do 5º Festival Internacional de Circo do Ceará. O evento acontece em novembro com espetáculos em Fortaleza, Sobral, São Gonçalo do Amarante, Paracuru e Aracati.

Energia

Ararendá ganha subestação da Enel

A Enel Distribuição Ceará inaugurou uma nova subestação em Ararendá. Com investimento de R$ 9,2 milhões, a obra vai melhorar a qualidade do fornecimento de energia e contribuir com a modernização da rede de distribuição. Além da população do Município, os moradores de Ipueiras, Ipaporanga e Poranga também serão atendidos pela nova subestação.

Lazer

Bike Sobral vai percorrer 15 km

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), realiza, nesta quarta-feira (12), mais uma edição do passeio ciclístico "Bike Sobral". Com concentração a partir das 19 horas, na praça do Theatro São João, o passeio percorre as principais ruas da cidade, em um percurso de 15 km, com uma parada para hidratação.