Esporte reúne famílias em torno da natureza

Manter o relacionamento saudável e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida. Nessas duas perspectivas está se multiplicando o número de adeptos dos esportes de aventura, em especial o montanhismo e os passeios por trilhas ecológicas no Interior do Ceará. A cidade de Quixadá, conhecida como Terra dos Monólitos, ideal para essas práticas, se tornou uma espécie de divã natural. Nos fins de semana, além dos jovens, casais e famílias estão aderindo a esse tipo de lazer. A experiência está agradando.

Acostumado às atividades físicas, o policial militar Delânio Ferreira, 42 anos, encontrou uma forma diferente de se divertir com a filha Gabriele, 12, nos momentos de folga. Resolveu levá-la a um dos encontros com os amigos apaixonados pela natureza. O contato foi necessário apenas uma vez para agradar. Com os cuidados necessários, ela já está escalando alguns monólitos no entorno da cidade.

Para chegar até eles é preciso percorrer algumas trilhas. Juntas, as duas atividades são ideais para o equilíbrio psicológico, ressalta o pai.

Esse também é o pensamento da professora Jéssica Almeida e do advogado Davi Almeida. Depois de uma semana corrida, poder ouvir os pássaros, conhecer novos lugares e ao mesmo tempo superar desafios naturais, não há nada melhor, principalmente para a primeira filha do casal, Petra, de um ano.

Como dividem a responsabilidade e os cuidados com a criança, não se estressam. Enquanto ele está escalando, ela fica amamentando. Cumprida a obrigação materna, é a vez de ela enfrentar o desafio.

Para os idealizadores desses encontros, os namorados Samuel Kélvyn Alves e Rutielle Queiroz de Alencar, a presença das famílias demonstra a viabilidade para encontros mais frequentes. Eles promoveram no início de setembro a Abertura da Temporada de Montanhismo de Quixadá, a ATM Quixadá. A dupla integra a equipe Filhos da Escalada.

Casais

Mais de 200 esportistas participaram do evento, na maioria casais. Quem estava solteiro teve a chance de conhecer o par, com os mesmos interesses, o contato com a natureza.

Os iniciantes no esporte tiveram a oportunidade de participar das oficinas especiais sobre as técnicas de escalada e de rapel, incluindo segurança. Os mais experientes definiram quais picos dos monólitos pretendiam explorar. À noite, no retorno à Tribo do Benjamim, onde ficaram acampados, nas proximidades do Lago dos Monólitos, foi momento de se reunir ao redor da fogueira. Comentar as proezas do dia, fazer novas amizades.

O objetivo da ATM Quixadá é fortalecer a "Terra dos monólitos" para o turismo esportivo de aventura.