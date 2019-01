Espaço oferece novos serviços à população

Juazeiro do Norte. Idealizado já em 1982, o Centro de Apoio aos Romeiros começou a ser construído ainda na década de 1990. No entanto, sua primeira etapa foi concluída apenas em 2011, com a inauguração de 1.042 boxes. Já no ano seguinte, foram entregues os prédios que hoje formam o Centro Multifuncional do Cariri. Este espaço, que se temia que virasse um "elefante branco", se tonou um importante equipamento a partir de algumas medidas, como a instalação do Vapt Vupt e a ida do Terminal Rodoviário. Hoje, aquela a região próxima ao Marco Zero do Município está cada vez mais movimentada. Em breve, a sede da Prefeitura também ocupará aquele espaço.

Na parte externa foram investidos cerca de R$ 10,5 milhões na construção dos boxes. Na segunda etapa, avaliada em mais de R$ 13 milhões, foi construído o anfiteatro para cerca de 10 mil pessoas e um Centro Multiuso, destinado às repartições públicas. Até 2014, nenhum órgão ocupava qualquer um dos quatro andares do prédio de 24 mil metros quadrados.

Naquele mesmo ano, foi discutido entre a Secretaria das Cidades, responsável pela construção, ceder a administração ao Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec). Isso não aconteceu, mas, em agosto, foi criado o Vapt Vupt, que completa quatro anos de funcionamento, e hoje oferece mais de 110 serviços à população. Lá, 16 órgãos públicos e privados, realizam atendimentos como emissão de RG, CPF, Seguro-desemprego e cadastros em programas sociais.

Por causa do equipamento, aos poucos, várias instituições foram se instalando no Centro Multiuso que hoje também abriga a reitoria da Universidade Federal do Cariri, a unidade do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), a Lira Nordestina e, mais recentemente, o Centro de Referência Sobre Drogas. Além disso, o Centro de Cultura Popular Mestre Noza ocupa uma das salas para exposição e produção de artesanato enquanto seu prédio passa por reforma. "A experiência está sendo boa. O nosso visitante que vai até o Centro de Cultura sabe que estamos aqui e vem até nós", diz o artesão Severino de Souza.

Nova mudança

Outra mudança que em breve deve acontecer é a chegada da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Uma área de 74.031,36 m2 foi cedida ao governo municipal para que este transfira suas instalações. A mudança estava prevista para o primeiro semestre deste ano, mas não aconteceu. O objetivo é garantir maior funcionalidade e melhores condições à administração do Município.

Desde o mês passado, toda frota de veículos municipais, intermunicipais e interestaduais de Juazeiro do Norte foi remanejada para o Centro de Apoio aos Romeiros, próximo à Praça Beata Maria de Araújo e vizinha ao Centro Multifuncional. A chegada deste equipamento animou o comércio nos boxes instalados no local, que se ressentiam da falta de movimentação.