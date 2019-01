Educação baseada em valores humanos

Juazeiro do Norte. O Instituto Myra Eliane realiza, de hoje até sexta-feira, na Terra do Padre Cícero, o curso "Valores Humanos na Educação Infantil" voltado para professores da rede pública. A formação tem o objetivo de proporcionar um desenvolvimento mais humano já na base escolar. As vivências serão mediadas em parceria com o Instituto Sathya Sai. O conteúdo é complementar ao já trabalhado pelo Ministério da Educação (MEC), e tem como diretrizes: o amor, a paz, a retidão, a verdade e a não-violência.

"Nós do Instituto Myra Eliane trabalhamos os Valores Humanos na idade correta, entre os 2 e 5 anos e 11 meses de idade, período de formação do caráter. Esse é um trabalho complementar, um reforço ao que já é trabalhado nas famílias", declara Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto.

O projeto Valores Humanos na Educação Infantil é uma parceria do Instituto com o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOPIJ) do Ministério Público do Estado do Ceará.

O projeto Valores Humanos na Educação Infantil visa colaborar com o futuro de muitas crianças, fornecendo conteúdo complementar a fim de disseminar os valores humanos. Ele já foi implantado em quatro municípios cearenses: Caucaia, Eusébio, Horizonte e São Gonçalo do Amarante e está em fase de implantação em Aquiraz, Maracanaú, Pindoretama e Redenção. Ao todo, 211 escolas aplicam a metodologia, beneficiando mais de 23 mil crianças.

O Instituto Myra Eliane foi criado em 2016, objetivando contribuir para um amanhã melhor às crianças e ajudar a construir um futuro do bem para o País. Para isso, criou o projeto Valores Humanos.

O Instituto Myra Eliane é uma entidade sem fins lucrativos que acredita numa melhor compreensão do mundo por meio da arte e da educação.

Mais informações:

Curso Valores Humanos na Educação Infantil

Dias: 28, 29, 30 e 31 de agosto

Local: Instituto Juazeiro de Educação Superior

Rua da Glória, 175, Centro

Formação para convidados