64ª Expoece começa no dia 2

Fortaleza. A Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará (Expoece), mais tradicional e uma das grandes responsáveis pela movimentação do setor de agronegócios do Estado - chega à 64ª edição em 2018, com programação para a toda a família. A feira será entre os dias 2 e 9 de setembro, no Parque de Exposições Governador César Cals, em Fortaleza, das 6h às 21h. Entrada custa R$ 5 (crianças até 12 anos e adultos acima dos 60 anos não pagam).

A expectativa é de que, diariamente, mais de 20 mil visitantes circulem pelo. Com a exposição e competição de animais, a feira movimenta o mercado de trabalho com geração de empregos diretos e indiretos e contribui significativamente para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará em agronegócio, elevando-o, em média, 7% ao ano. A curto, médio e longo prazo, a Expoece soma mais de 12 milhões de reais em negócios relacionados ao agronegócio.

A programação é pensada para toda família, por isso oferece atividades de entretenimento para adultos e crianças. A área de lazer conta com show de humor, fazendinha, parque de diversões, engenho, artesanato, bares e quiosques com comidas típicas, além da exposição e competição de animais, que é uma atração à parte. A organização disponibiliza de ambulâncias e vigilância particular; estacionamento para até 400 carros. Além disso, 21 linhas de ônibus fazem o trajeto até o Parque de Exposição.

Cerca de quatro mil animais estarão expostos, entre bovinos, caprinos, ovinos e equinos. Para a diversão do público, o evento conta, ainda, com concursos e julgamento de animais. Nas competições, vão participar 1.500 animais concorrendo a R$60 mil reais em prêmios para expositores e criadores.

Setenta empresas e instituições também estarão presentes na Expoece, que conta com espaço para a comercialização e exposição de produtos em 140 estandes, distribuídos em uma área total de cerca de 140.000 metros quadrados. A feira deve receber criadores e expositores do Brasil inteiro, principalmente do Ceará e de estados do Nordeste, como Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas.

Mais informações:

64ª Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará (Expoece)

Data: 2 a 9 de setembro de 2018

Local: Parque de Exposição Governador César Cals