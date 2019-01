Ministério da Justiça libera R$ 4,1 milhões para Ceará modernizar Polícia

O Governo do Ceará vai contar com recursos federais de R$ 4,158 milhões para "modernizar a Polícia Civil do Estado do Ceará por meio da aquisição de viaturas diversas, equipamentos eletrônicos, de informática e drones".

O dado consta de um convênio publicado na edição desta quinta-feira (3) do Diário Oficial da União.

Firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o convênio tem vigência de 28 de dezembro passado (data da assinatura) a 30 de dezembro de 2019.

Outro extrato de convênio publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira prevê recursos de R$ 1,589 milhão para "modernizar o atendimento da Perícia Forence por meio da aquisição de veículos funerários tipo Rabecão".

A divulgação dos convênios no Diário Oficial da União acontece no momento que o Ceará volta a ser destaque nacional devido a atos de violência, com ataques a ônibus e explosão em um viaduto.