Ataques do crime no Ceará viram assunto internacional nos EUA

Os ataques criminosos contra ônibus e um viaduto no Ceará começam a ganhar destaque internacional, na tarde desta quinta-feira. A agência norte-americana de notícias United Press International (UPI) publicou uma nota narrando os incidentes violentos ocorridos da noite da quarta para a manhã desta quinta-feira.

"Nordeste brasileiro atingido por ataques contra veículos, bancos e viaduto", informa a UPI Reprodução

"A cidade de Fortaleza no Estado do Ceará, Nordeste brasileiro, foi atingida por ataques contra ônibus e veículos públicos, um viaduto, bancos e câmeras de segurança", informou a UPI, citando que nove pessoas foram presas.

A agência americana disse que os motivos do ataque ainda não foram revelados. A UPI citou que ataques de facções armadas "não são incomuns no Brasil". O relato da agência também fez referências aos detalhes divulgados pelo G1 sobre o caso, como a bomba que explodiu no viaduto em Caucaia. A UPI distribui suas reportagens para diversas publicações nos EUA e no mundo.

A última vez que o Ceará foi destaque na mídia estrangeira foi no último dia 7 de dezembro por ocasião do ataque a bancos em Milagres.