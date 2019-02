Camilo apresenta prioridades para o novo mandato na Assembleia Legislativa

O governador Camilo Santana apresenta, na abertura dos trabalhos da nova legislatura da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), as prioridades para o novo mandato em sua mensagem no plenário. Camilo detalhará os feitos da primeira gestão e apresentará perspectivas da administração pública para os próximos quatro anos.

O governador iniciou o pronunciamento destacando os investimentos nas áreas de saúde e segurança, apesar de a crise econômica. "É fundamental para reduzir as desigualdades, avançar na austeridade financeira", disse.

Segundo ele, o Ceará foi o segundo estado do País com o maior número de investimento nominal. "Só perdeu para São Paulo", afirmou. "Transparência, controle e participação social foram os investimentos feitos pelo governo, o que fez com que a gestão ganhasse o prêmio transparência, da Câmara Federal", destacou.

A redução das desigualdades sociais e geração de emprego, por meio do desenvolvimento do Estado devem ser as prioridades da gestão Camilo Santana para este ano. O governador também deve detalhar as ações de cada secretaria e, dentre as prioridades para o ano de 2019, está a continuidade de alguns projetos, como a implantação do Raio (Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas) nos municípios com mais de 30 mil habitantes. O Governo implantou o Raio em municípios com mais de 50 mil habitantes.