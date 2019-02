Governador Camilo Santana apresenta prioridades da gestão aos deputados

Redução das desigualdades sociais e geração de emprego, por meio do desenvolvimento do Estado. Estas devem ser as prioridades da gestão Camilo Santana para este ano, conforme mensagem governamental que ele lerá, na manhã desta terça=feira (5), na Assembleia Legislativa. As atividades dos deputados, por outro lado, só terão início na plenária de quarta (6), quando eles participarão de debates na Casa.

O chefe do Executivo Estadual e seus secretários são esperados hoje no Legislativo cearense. Camilo detalhará os feitos da primeira gestão e apresentará perspectivas da administração pública para o próximo quadriênio. Apesar de anunciado pelo chefe da Casa Civil, Élcio Batista, como o principal projeto do Governo nestes primeiros meses, o “Programa Superação” não deve ser encaminhado para a Assembleia nesta terça.

O governador deve detalhar as ações de cada secretaria e, dentre as prioridades para o ano de 2019, está a continuidade de alguns projetos, como a implantação do Raio (Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas) nos municípios com mais de 30 mil habitantes. A princípio, o Governo implantou o Raio em municípios com mais de 50 mil habitantes.

Educação

Outra prioridade, segundo membros do Governo, será a continuidade da política de escolas de tempo integral. A gestão pretende chegar, em 2019, a 252 escolas sob tal regime de funcionamento, compreendendo unidades de ensino profissionalizante e médio.

Idealizado pela gestão Roberto Cláudio (PDT), em Fortaleza, o programa de Areninhas, por sua vez, deve seguir sendo o foco das políticas de inclusão do Governo Camilo Santana. Ele pretende ainda continuar programas relacionados ao abastecimento de água, como o Projeto São José e o Projeto Paulo Freire.

O Ceará de Ponta a Ponta é outro programa que deve ser citado na mensagem do governador aos deputados, uma vez que pretende continuar construindo estradas e restaurando as atuais. Na área social, Camilo tem como objetivo lançar, neste ano, o programa de combate à situação de pobreza no Estado, o “Programa Superação”. Este é tido por seus assessores como uma prioridade da gestão.

O chefe da Casa Civil, Élcio Batista, afirmou que este é um dos projetos fundamentais do segundo mandato do governador e será voltado para atender a crianças de zero até jovens de 24 anos de idade.

“Esse é um grande programa que será encaminhado para a Assembleia. O projeto consiste em uma ampla política pública para que a gente possa cuidar da criança e sistematizar o que estamos fazendo hoje da primeira infância até os 24 anos de idade”.

Segundo ele, o “Superação” reunirá todos os projetos do Governo que já existem e vão se somar a outros que surgirão. O nome "Superação" é porque o objetivo da proposta é superar desigualdades no Estado do Ceará.

Emprego

O assessor de Relações Institucionais, Nelson Martins, afirmou que outra prioridade do Governo é o desenvolvimento econômico do Estado com objetivo principal de geração de emprego e renda.

Segundo ele, empreendimentos conquistados, como o Centro de Conexões de voos, o Centro de Conexões de Cargas e o Centro de Conexões de Comunicações e Informática serão continuados. Nelson destacou ainda a importância do Polo Industrial de Saúde, no Município do Eusébio, tocado pelo secretário de Saúde, Dr. Cabeto.

O Raio, destacou Martins, é um dos pontos principais da política de Segurança Pública de Camilo. Ele pretende manter o processo de redução dos homicídios, como ocorreu nos últimos dez meses.

A estruturação dos presídios é outra ação prioritária da gestão. “Vamos construir novos presídios, além do presídio de segurança máxima, em Pacatuba”, disse Nelson Martins. As obras devem ser concluídas em julho.