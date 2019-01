Bolsonaro toma posse como presidente do Brasil; veja galeria de imagens

Jair Bolsonaro tomou posse nesta terça-feira com presidente do Brasil. Bolsonaro, 63 anos, e seu vice-presidente, o general da reserva Antonio Hamilton Mourão, pronunciaram seu "compromisso constitucional" no Congresso para um mandato de quatro anos (2019-22).

>Em primeiro discurso, presidente Bolsonaro pede pacto com a sociedade

>Bolsonaro: Brasil será visto como um país forte; leia íntegra do discurso

>Bolsonaro anuncia porta-voz até quinta-feira, diz Onyx

Jair Bolsonaro toma posse como presidenteAFP Jair Bolsonaro toma posse como presidenteAFP Jair Bolsonaro toma posse como presidenteAFP Jair Bolsonaro toma posse como presidenteAFP Jair Bolsonaro toma posse como presidenteAFP Jair Bolsonaro toma posse como presidenteAFP Jair Bolsonaro toma posse como presidenteAFP Jair Bolsonaro toma posse como presidenteAFP Jair Bolsonaro toma posse como presidenteAFP Jair Bolsonaro toma posse como presidenteAFP

Após o fim das formalidades, o recém-empossado chefe de Estado iniciou seu primeiro discurso oficial. Bolsonaro, 38º presidente desde a proclamação da República de 1889, chegou ao local em um Rolls Royce conversível, ao lado da esposa, Michelle, e escoltado pelos Dragões da Independência.

A comitiva avançou pela Esplanada dos Ministérios, aclamada por uma multidão que pôde acessar ao local em meio a estritas medidas de segurança. Antes do início da procissão, Bolsonaro ratificou a promessa de mudar o destino do Brasil, em um vídeo publicado no Twitter.

"Nós pretendemos, sim, mudar o destino de nosso Brasil, mas para tanto nós precisamos continuar tendo seu imprescindível apoio", publicou, dirigindo-se aos cidadãos brasileiros.

Agradeceu ainda "a Deus por estar vivo", em referência à facada sofrida em 6 de setembro durante um evento de campanha em Juiz de Fora (MG).