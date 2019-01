Bolsonaro anunciará porta-voz até 5ª feira, diz chefe da Secom

O presidente Jair Bolsonaro anunciará o nome de um porta-voz para contatos com a imprensa até quinta-feira (3). A informação é de Floriano Barbosa, escolhido por Bolsonaro para comandar a Secom (Secretaria de Comunicação Social).

O porta-voz terá como função a relação com jornalistas, enquanto o chefe da Secom cuidará de contratos de publicidade e da comunicação institucional do governo.

Barbosa disse que manterá as portas da Secom abertas a jornalistas. Como a Folha revelou em dezembro, ele mantinha um perfil no Twitter no qual fazia críticas a jornalistas. A conta foi fechada após a publicação da reportagem.

Bolsonaro não conta até o momento com um assessor de imprensa. Crítico ao trabalho de jornalistas, ele tem um assessor informal que distribui vídeos e fotos a repórteres e confirma pontualmente itens de sua agenda.

Desde que veio a Brasília em novembro para dar início ao governo de transição, ele prometia nomear um porta-voz.