Presidente fará reunião ministerial dia 3 para discutir medidas, diz Onyx

O novo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta terça-feira (1) que Bolsonaro convocou uma reunião ministerial para a quinta-feira (3). No encontro, serão discutidas medidas que podem ser tomadas pelo novo governo.

>Bolsonaro anunciará porta-voz até 5ª feira, diz chefe da Secom

De acordo com Onyx, Bolsonaro assina já nesta terça a medida provisória que promove uma reforma administrativa e reduz o número de ministérios. Os decretos para a reestruturação das pastas também já estão prontos.

Ele se limitou a dizer que talvez novidades sejam apresentadas na quarta (2).

"No dia 3, tem reunião ministerial para continuar o alinhamento das primeiras medidas que terminamos de compilar e vamos apresentar a ele [Bolsonaro]", disse.

Onyx afirmou que as primeiras ações de governo terão o objetivo de simplificar a máquina pública. Serão editados decretos para revogar atos que, na avaliação da nova gestão, trazem mais burocracia.

Em relação a medidas mais amplas, como as reformas tributária e da previdência, o ministro afirmou que as propostas ainda serão maturadas nas próximas semanas.

Sobre o Mercosul, ele disse que as relações do Brasil com os países do bloco serão cada vez mais estreitas.

"Precisamos ter uma boa parceria. Eventuais dificuldades que existam nos acordos que temos hoje serão administradas pelo Ministério de Relações Exteriores", afirmou.