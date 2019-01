Bolsonaro recebe faixa presidencial do antecessor, Michel Temer

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira (1), no Palácio do Planalto, a faixa presidencial das mãos de seu antecessor, Michel Temer. Após a passagem da faixa, Bolsonaro ouviu a execução do hino nacional, acompanhado de Temer e de sua esposa, Marcela; da primeira-dama, Michelle, e do vice-presidente, Antonio Hamilton Mourão e da esposa deste, Paula.

Foram menos de cinco minutos entre a entrega da faixa para Jair Bolsonaro, no parlatório do Planalto, à saída do agora ex-presidente Michel Temer e a mulher, Marcela, pela garagem privativa do palácio.

A saída discreta do ex-presidente, que governou na sombra da impopularidade, não impediu que ele ouvisse vaias do público que estava na tarde de hoje na Praça dos Três Poderes. As vaias começaram logo que ele apareceu ao lado de Marcela no alto da rampa para recepcionar o casal Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão e sua mulher, Paula.

Depois de ouvirem gritos de "Fora Temer" e também o nome da ex-primeira dama ser entoado em tom de galhofa pelo público que se concentrava na Praça dos Três Poderes, o ex-presidente e a mulher entraram, por volta de 17h (horário de Brasília), num dos elevadores do segundo andar e desceram até o pátio no subsolo, onde estava um comboio de carros da Presidência.

Sem ser notada pelos convidados de Bolsonaro que se concentravam na parte térrea do prédio, a comitiva de Temer deixou o Planalto pela saída lateral leste. O rumo era a Base Aérea de Brasília.

Público

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estimou um público de 115 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios para a posse do presidente. O número é abaixo da estimativa do Palácio do Planalto, que contava com participação de 200 mil pessoas.

Trata-se de público superior ao da última posse presidencial, de Dilma Rousseff, estimado em 40 mil. Em 2003, na primeira posse do ex-presidente Lula, 71 mil pessoas estiveram presentes nos arredores do Palácio do Planalto.

Coquetel

O governo brasileiro emitiu 2.300 convites para o coquetel no Itamaraty, que começará logo mais às 19h (18h em Fortaleza), após a cerimônia de posse no Palácio do Planalto. Como o convite dá direito a um acompanhante, são esperados até 4.600 convidados.

Integrantes da equipe de governo, parlamentares, chefes de Poder representantes da sociedade e convidados do presidente Jair Bolsonaro integram a lista de convidados. Dois andares do Palácio Itamaraty, que no dia a dia são espaços livres, receberam mesas e cadeiras para a comemoração. No andar superior foi separada uma ala "vip" para as pessoas mais próximas do presidente. A promessa do cerimonial é uma festa simples, mas elegante.

Os convidados deverão chegar ao Itamaraty logo mais. Pela programação, Bolsonaro receberá cumprimentos dos chefes de Estado no Planalto. À medida em que cumprimentarem o presidente, eles irão se deslocando para o Itamaraty. Bolsonaro será o último a chegar, por volta de 19h (18h em Fortaleza).