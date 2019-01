Trump parabeniza presidente Jair Bolsonaro pelo discurso de posse

O presidente americano, Donald Trump, parabenizou o colega Jair Bolsonaro, empossado nesta terça-feira (1) no comando da maior potência da América Latina.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you!