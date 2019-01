Agências dos Correios receberão doações de donativos para as vítimas de Brumadinho

As agências dos Correios de todo o país irão receber a partir desta segunda-feira (28) doações de donativos para as vítimas da tragédia ocorrida em Brumadinho, Minas Gerais.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, roupas e calçados. Não serão aceitas doações de medicamentos ou dinheiro.

Para realizar a doação, os produtos devem ser embalados pelo doador em pacotes que não excedam 30 quilos e entregues nas agências. Os Correios recomendam que sejam evitadas embalagens frágeis, que possam se romper durante o manuseio e transporte.

Não há necessidade de endereçar os pacotes, pois estes serão endereçados pelas próprias agências de correio. A postagem dos donativos será gratuita.

Campanha de arrecadação

Os Shoppings da Aliansce Shopping Center também estão recebendo doações de alimentos não perecíveis, água mineral, roupas e itens de higiene pessoal para as vítimas de Brumadinho.

Em Fortaleza, as doações podem ser entregues no Shopping Parangaba de segunda a sábado, das 10h às 22 horas e domingo, das 13h às 21 horas. A arrecadação dos donativos será no SAC, localizado no piso L1.