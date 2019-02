Termina prazo de inscrições para o GP Verdes Mares

Termina nesta quinta-feira (21) às 18h, o prazo para as agências de propaganda cearenses se inscreverem na 12ª edição do Grande Prêmio Verdes Mares de Propaganda. Poderão concorrer as peças veiculadas pela primeira vez nos veículos do Sistema Verdes Mares - TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri, TV Diário, Rádio Verdes Mares, FM 93, Diário do Nordeste e sites dos veículos mencionados (além do G1/GE) - no período de 14/01/2018 a 15/01/2019.

Para a realização da inscrição, é preciso que a agência esteja devidamente cadastrada no Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão). A participação no GP pode ser realizada em três categorias por veículo de comunicação (Público, Serviço e Varejo), além das categorias Online, Profissionais e Campanha Solidária.

Com a temática "O Grande Espetáculo da Publicidade Cearense", a 12ª edição do GP está trabalhando em sua campanha publicitária o universo mágico circense no qual as atrações são os talentos da publicidade.

Categorias

Na Categoria Solidária, poderá participar a agência através de campanha publicitária inédita, cujas peças tenham como objetivo de comunicação, nesta edição de 2019, arrecadar fundos para o Abrigo São Lázaro, organização não-governamental sem fins lucrativos que luta por uma vida melhor para os animais abandonados em Fortaleza.

O GP Verdes Mares também reconhece e premia os melhores profissionais do mercado publicitário. As próprias agências indicam os profissionais que serão votados nas categorias: Criação, Atendimento, Mídia e Marketing, Publicitário do Ano e Cliente do Ano.

Premiação

A agência participante que conquistar o maior número de troféus nas categorias Público, Varejo, Serviço, Campanha Online e Campanha Solidária receberá o Prêmio Master e será agraciada com a inscrição de uma peça no Festival de Publicidade de Cannes, passagem, e três noites de hospedagem no evento para um representante da agência, com um acompanhante.

O vencedor de cada categoria (Criação, Atendimento, Mídia e Marketing, Publicitário do Ano e Cliente do Ano) será premiado com um computador. O 1º colocado na categoria Online será premiado com um mini iPad. A agência vencedora da categoria Campanha Solidária será premiada com um computador e terá a campanha veiculada pelos meios de comunicação pertencentes ao Sistema Verdes Mares.

