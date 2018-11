Via Varejo migra hoje para o Novo Mercado da B3

A Via Varejo, empresa controlada pelo Grupo Pão de Açúcar (GPA) e que opera as marcas Casas Bahia, Pontofrio e móveis Bartira, realizou hoje a migração de suas ações para o Novo Mercado da B3. As empresas listadas nesse segmento, que representa o mais elevado padrão de governança corporativa, somente podem ter seu capital social composto por ações com direito de voto, as chamadas ações ordinárias (ON).

Lançado no ano 2000, o Novo Mercado estabeleceu desde sua criação um padrão de governança corporativa altamente diferenciado. A partir da primeira listagem, em 2002, ele se tornou o padrão de transparência e governança exigido pelos investidores para as novas aberturas de capital, sendo recomendado para empresas que pretendam realizar ofertas grandes e direcionadas a qualquer tipo de investidor.

A chegada da Via Varejo ao Novo Mercado ocorre há pouco menos de um ano da revisão do regulamento deste segmento de listagem, um extenso trabalho que envolveu a B3, participantes do mercado e companhias listadas. Em janeiro de 2018, entraram em vigor as alterações que tornaram o Novo Mercado ainda mais robusto. Essa operação se junta a outras migrações que ocorreram ao longo dos últimos dois anos, reforçando esse segmento, que se consolida como a principal vitrine do mercado de capitais brasileiro.

"Esse movimento nos coloca em um outro patamar do ponto de vista de governança corporativa e nível de transparência”, comenta Flavio Dias, CEO da Via Varejo. Segundo Dias, o novo padrão de governança adotado permite potencializar a atratividade pelo investimento. “Esperamos atingir uma nova base de público investidor que somente investe em empresa com o maior nível de governança, ou seja, que fazem parte do Novo Mercado”, finaliza o CEO.