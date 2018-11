Top 10: Jericoacoara é o destino de praia mais buscado do mundo

Jericoacoara foi o destino de praia mais procurado pelos viajantes brasileiros para o período de fim de ano. Segundo levantamento da plataforma Kayak, além da praia cearense, a cidade de Fortaleza também está na lista, figurando na quarta posição. Em segundo lugar, ficou São Miguel dos Milagres (Alagoas) e, em terceiro, a praia de Carneiros (Pernambuco).

“Jericoacoara lidera a lista em função da construção do aeroporto no ano passado, que naturalmente aumentou muito o volume de buscas pela cidade – antes Fortaleza era a porta de entrada para lá”, analisa Eduardo Fleury, Líder de Operações do Kayak no Brasil.

TOP 10

1. Jericoacoara (Ceará)

2. São Miguel dos Milagres (Alagoas)

3. Carneiros (Pernambuco)

4. Fortaleza (Ceará)

5. Açores (Portugal)

6. Pipa (Rio Grande do Norte)

7. Cartagena (Colômbia)

8. Cinque Terre (Itália)

9. Kupari (Croácia)

10. La Digue (Seychelles)

Natal

Para viagens de Natal, o Kayak recomenda 2 meses de antecedência tanto para destinos nacionais como para internacionais. “Curiosamente em 2017 o preço médio de passagens de Natal para destinos internacionais caiu drasticamente uma semana antes da data, o que sugere que destinos internacionais ofereceram promoções no período para tentar lotar voos, já que o Natal não é uma época em que brasileiros costumam viajar”, comenta Fleury.

Para destinos domésticos, ir no dia 24 de dezembro e voltar no dia 26 é a melhor opção para viajantes que queiram economizar. Para os internacionais, o ideal é antecipar a ida para o dia 21 de dezembro e a volta para o dia 25.

Ano Novo

Já para as viagens de Ano Novo, o Kayak recomenda 2 meses de antecedência para destinos nacionais e um mês para destinos internacionais. Para viagens pelo Brasil, a melhor pedida para quem quer economizar sem passar aperto é ir no dia 30 de dezembro e voltar no próprio dia 1º de janeiro ou ir no dia 31 e voltar entre os dias 4 e 5 de janeiro.