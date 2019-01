Sine Municipal oferta 982 vagas de trabalho em Fortaleza

As unidades de atendimento do Sine Municipal, equipamentos da Prefeitura de Fortaleza, geridos pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com o Ministério do Trabalho, estão disponibilizando 982 vagas de trabalho em Fortaleza, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD).

Estão abertas 226 vagas para teleoperador/telemarketing, 200 vagas para entrevistador de campo/pesquisador, 50 vagas para marceneiro, 50 vagas para pintor de obras, 50 vagas para soldador, 50 vagas para montador de estruturas metálicas, 35 para ajudante de obras, 34 para pedreiro, 30 para gesseiro, 30 para encanador, além de vagas para açougueiro (20), consultor de vendas (15), auxiliar de linha de produção (11), entre outras ocupações.

Os interessados devem comparecer em uma das unidades do Sine Municipal, localizadas nas sedes das Secretarias Regionais I, III, V e VI, com RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, de escolaridade e de cursos realizados. Os currículos recebidos farão parte de um banco de dados para futuras vagas.

Endereços dos Sines Municipais:

Sine Municipal I: avenida Bezerra de Menezes, 459 - Farias Brito.

Sine Municipal III: avenida Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia.

Sine Municipal V: avenida Augusto dos Anjos, 2466 - Siqueira.

Sine Municipal VI: rua Padre Pedro Alencar, 789 - Messejana