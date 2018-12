Sindicato dos Médicos do Ceará: ações em benefício da saúde pública marcam 2018

Quando o assunto é saúde pública, a garantia dos direitos da classe médica vai além do trabalho do Sindicato dos Médicos do Ceará. Significa representar os interesses da sociedade na busca por serviços públicos de qualidade. Neste sentido, o Sindicato dos Médicos do Ceará atua fiscalizando e reivindicando questões importantes relacionadas à assistência na área da saúde.

Uma das iniciativas que se destacaram em 2018 foi a questão da cobrança junto ao poder público quanto à falta de segurança nos postos de saúde de Fortaleza, cenários constantes de violência contra profissionais e pacientes. “Temos implorado por segurança. Em muitos lugares, médicos não estão conseguindo atender. Os profissionais e a população ficam reféns da insegurança”, afirma Dr. Edmar Fernandes, Presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará.



Corredores

Outra frente de atuação do Sindicato é monitorar o número de pacientes internados nos corredores dos hospitais públicos, por meio do Corredômetro, disponível no site www.sindicatodosmedicosdoceara.org.br. “É um número que, com o tempo, se estabilizou, e, nas últimas semanas, voltou a aumentar nos grandes hospitais do Estado e da Capital. É lamentável essa situação, mas, possivelmente, estivesse pior se não tivéssemos denunciando todos os meses”, avalia o gestor.



O Devedômetro, também disponível na página da entidade, é outro recurso em prol da saúde pública. A ferramenta sinaliza para a sociedade quais cidades cearenses estão inadimplentes com os médicos. “Quando instalamos o Devedômetro, havia mais de 50 cidades nessa situação”, afirma o presidente. “Mas as Prefeituras começaram a se preocupar e esse número, atualmente, está em menos de 20", destaca.



Ação coletiva

Para o Presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, o trabalho da entidade tem fortalecido a consciência coletiva da classe em participar mais ativamente das pautas defendidas pela entidade. “Hoje, os médicos estão sentindo que se não denunciarem, se não trabalharem para melhorar o local de trabalho, as consequências são graves”, argumenta o dirigente.



Segundo ele, neste ano, o engajamento da classe cresceu de tal forma que o número de ações na Assessoria Jurídica do Sindicato dobrou. “Temos quatro escritórios de advocacia trabalhando, diariamente, para nos dar suporte em relação às denúncias que chegam à entidade”, ressalta.

Uma conquista recente do setor jurídico em benefício da categoria médica foi a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos médicos do município de Maracanaú e do Governo do Estado. A vitória veio após anos de um intenso trabalho, com iniciativas realizadas pelos profissionais e pela entidade no sentido de instituir um plano que atendesse as reais necessidades da categoria.



Voluntariado

Campanha Médicos por Amor: estímulo ao voluntariado

A missão do Sindicato vai além de apurar denúncias e cobrar melhorias. O apoio ao voluntariado médico entrou na pauta, com a campanha “Médicos Por Amor”. A iniciativa foi idealizada pelos médicos Dr. Paulo Vasconcelos e Dra. Mayra Pinheiro e contou com o apoio da entidade. O objetivo foi oferecer atendimento médico voluntário para a população cearense antes assistida por intercambistas, por meio do Programa Mais Médicos. “Todas as cidades que entraram em contato e solicitaram apoio dos 'Médicos Por Amor' foram contempladas. Seguiremos com a ideia do voluntariado para que possamos mostrar à população que o médico está sempre disponível para servir”, afirma Dr. Edmar Fernandes.



