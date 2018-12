Shoppings de Fortaleza sorteiam até apartamento em campanhas de Natal

Além da decoração natalina, os shoppings entraram no clima festivo com programação cultural intensa, principalmente aos fins de semana, para atrair adultos e crianças. Fora isso, estão apostando em campanhas promocionais para aumentar o fluxo de vendas nas lojas em dezembro. Confira abaixo as ações em Fortaleza:

RioMar

Quem está com campanha forte neste ano é o RioMar Fortaleza com a promoção "Vizinho dos Sonhos". A cada R$ 100,00 em compras nas lojas, o cliente concorre a um apartamento "Brooklin Central Park" da Moura Dubeux, ao lado do shopping, com 65m² (com 01 sala, 01 banheiro social, 03 quartos, 01 cozinha conjugada com área de serviço e 02 vagas de garagem).

A troca pelo cupom pode ser feita na Praça de Eventos 2, no Piso L1, até o dia 6 de janeiro. No local, os clientes poderão conferir o apartamento decorado na planta.

As notas poderão ser somadas até chegar a R$ 100,00, sendo o valor mínimo da compra de R$ 10,00. Além disso, são cumulativos e reaproveitados os valores excedentes para trocas futuras dentro do período da promoção. Para a troca é necessário: notas e/ou cupons fiscais de compras e documento original com foto.

Já o RioMar Kennedy tem a campanha "R$ 100 Mil Pra Chamar de Meu", que premiará dez clientes com dez cartões vales-compras no valor de R$ 10.000 para serem utilizados exclusivamente nas lojas shopping.

Para participar, os clientes que efetuarem compras a cada R$ 100,00 nas lojas participantes terão direito a um cupom. Nas compras feitas de segunda a quinta-feira, os cupons valem em dobro. As trocas poderão ser feitas até o dia 03 de janeiro. O posto de troca da promoção está em frente à loja Zenir, no Piso L2.

Grand Shopping

Para movimentar o seu dezembro, conta com a promoção "Encantos de Natal Grand Shopping". Válido até 28 deste mês, ele irá sortear uma moto Honda e um Iphone 7 por semana para clientes que realizarem compras a partir de R$ 150,00. O regulamento e a lista de lojas participantes estão disponíveis no site grandshopping.com.br.

"De janeiro a setembro deste ano, o shopping registrou crescimento de 73,62% nas suas vendas. Para o final do ano, a expectativa é de um crescimento de 26% nas vendas e 30% no fluxo de pessoas, se comparado ao mesmo período do ano passado", destaca a superintendente Gesley Siqueira.

Outra curiosidade é a chegada de novos parceiros para o seu interior. No último trimestre, passou a contar com Pizza Crek, Mundo Verde, Lug’s e Coffee Time. Até o fim do ano, ainda está prevista a inauguração do Mini Kalzone, o Centro Universitário UniAteneu, o Burger King, o Bebêtenkitê,o OdontoK e a Sefin.

Aldeota

Este ano a ação promocional tem viés solidário. Juntando R$100,00 em compras, o cliente pode adquirir, por mais R$ 20,00, uma camisa exclusiva da campanha, com desejos positivos para 2019. Todo o dinheiro arrecadado com a troca das blusas será doado para a Fundação Raimundo Fagner.

Neste mês, a expectativa é de um aumento de 10% a 20% em fluxo e venda em relação ao ano passado.

E quem quiser aproveitar o clima natalino, no mês que completa 20 anos, o shopping Aldeota resolveu fazer uma homenagem ao povo cearense e levar o regionalismo para a decoração, dos enfeites da árvore aos adereços do Papai Noel. Há uma mistura dos pinheiros e lâmpadas tradicionais às peças feitas com diversos materiais e técnicas típicas do Ceará.

Foram usadas mais de 50 peças feitas de barro, palha, cipó, palito de coqueiro, tecido de algodão e palha de bananeira. São cestas, jarros, estrelas, bolas e outros itens adquiridos diretamente dos criadores. O decorador Belchior Ximenes, responsável pelo projeto, ressalta que uma das preocupações foi justamente mostrar a beleza da arte regional e que é possível fazer qualquer tipo de decoração com ela.

Quanto à programação, as apresentações musicais acontecem para adultos e crianças às sextas, sábados e domingos, sempre no final da tarde.

Programação

07/12 - 18h Coral de Vozes - Eu,Tu,Nós, Vozes (Regente Caio Barros)

08/12 - 18h Kiria Feitosa - Natal na Neve (Maestro Paulino)

09/12 - 17h Au..Au.. Chegou o Natal da Patrulha Canina (Jujuba)

14/12 - 18h Coral da Sefaz & Coral da Apá (Regente Aparecida Silvino)

15/12 - 18h Vocal Free Som (Maestro Paulino)

16/12 - 17h Coral Universidade Sem Fronteiras & Coral das Luzes (Regente Thiago Nogueira)

21/12 - 18h Kiria Feitosa - Natal na Neves (Mestre Paulino)

22/12 - 18h Coral Colégio Santa Cecília (Regente Thiago Nogueira)

23/12 - 17h - Chá de Natal das Princesas (Jujuba)

Rede Ancar Ivanhoe

A campanha da rede também é solidária. Neste Natal, quem passar pelo shopping até o dia 20 de dezembro poderá contribuir com o combate à fome no Brasil com doações de alimentos. Após arrecadar mais de 100 toneladas em 2017, os centros comerciais do grupo voltam a serem pontos de coleta oficial da campanha Natal Sem Fome, da Ação Cidadania, que esse ano ganha o tema "A fome não é fake".

Além da arrecadação de alimentos não perecíveis, os quatro shoppings ainda incentivam o Troco Solidário, que permite que os clientes doem a quantia excedente do pagamento do estacionamento e do brinde atrelado à campanha promocional de Natal para o movimento idealizado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho.

Quanto à programação, no North Shopping no dia 9 de dezembro (domingo) haverá um cortejo às 17h por todos os pisos do shopping, com artistas circenses conduzindo o Papai Noel até o seu trono, embalados por música e alegria.

No Via Sul, a criançada poderá aproveitar até o dia 31 de dezembro a piscina do Noel. Com escorregadores, túneis e uma piscina de bolinhas, a entrada é R$ 20,00 por 20 minutos e R$ 1,00 por cada minuto adicional. Podem brincar crianças menores de 03 anos somente acompanhadas por responsável maior de 18 anos. O funcionamento é na Praça de Eventos de segunda a sábado, de 10h às 22h, e aos domingos e feriados, de 13h às 21h

E no domingo (9) haverá uma programação especial, às 16h na praça de alimentação, com o espetáculo "A Fábrica de Brinquedos do Papai Noel".

Quem circular no North Shopping Jóquei pode conferir uma atração deliciosa na Praça de Eventos (L1): o Mundo dos Doces, espaço com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e diversas atividades para a criançada. Para brincar, o valor é R$ 20 por 20 minutos, sendo cobrado R$ 1,00 por minuto adicional.

É indicado para crianças a partir de dois anos de idade, que devem ser acompanhadas de responsável maior de 18 anos. Para pequenos acima de três anos, a presença do acompanhante é facultativa. O seu funcionamento é de segunda a sábado, de 10h às 22h, e aos domingos e feriados, de 11h às 22h.

Para completar, nos dias 9 e 16 de novembro tem ainda oficina de doces e contação de histórias de Natal na praça de alimentação às 18h.

Maraponga Mart Moda

Também reunidando economia e solidariedade, o local contará com a oitava edição do Bazar Moda do Bem, que reunirá os lojistas das 300 marcas em peças de diversos tipos de vestuário com descontos de até 80%, durante os dias 22 e 23 de dezembro, das 8h às 18h, no Maraponga Mart Moda.

Parte da renda arrecadada será destinada para o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (GEEON), instituição conduzida pelo médico Luiz Porto e que atua na implementação de ações efetivas na prevenção e no controle do câncer, além de oferecer serviços de diagnóstico por imagem para a comunidade. O ingresso beneficente custa R$ 5,00.

Em complemento, o shopping atacadista conta ainda com a promoção "comprou ... ganhou!", a qual segue até o próximo ano. A cada R$ 1.000,00 em compras o cliente ganhará um cupom. Só serão validados os romaneios com data do mês corrente e que tenham especificado o nome do respectivo cliente.

Serão sorteados 10 vales-compras, cada um no valor de R$ 500,00 para clientes que efetuarem compras no mês corrente. Para participar, é preciso realizar compras que totalizem no mínimo o valor de mil reais e dirigir-se a Central de Atendimento, na portaria principal, para apresentar seus romaneios e notas de compras e adquirir seus cupons.

Segundo Cid Holanda, Diretor do Maraponga Mart Moda, a expectativa para o mês de dezembro em relação ao mesmo período do ano passado, é de um crescimento de 15% em fluxo e vendas.

Del Paseo

O shopping está fazendo uma promoção especial de Natal: a cada R$ 150,00 os clientes recebem um cupom para concorrer a vales-presentes que são sorteados todas as quartas-feiras.

Para este mês, o esperado é de um aumento de 10% nas vendas em relação ao período natalino do ano passado. Há também uma expectativa de aumento de fluxo de 15% em relação à 2017.

A fim de garantir a movimentação, o espaço conta com uma agenda infantil natalina todos os sábados às 18h e aos domingos às 17h, com apresentações gratuitas e abertas ao público.

Programação

08/12 - 18h Aldeia do Papai Noel

09/12 - 17h Super heróis em Vamos salvar o natal

13/12 - 18h Ballet Mônica Luiza em uma apresentação do Natal Encantado

15/12 - 18h Apresentação da Escola Livre de Música de Redenção

22/12 - 18h O Natal da Frozenn

23/12 - 18h Lady Bug em um Natal divertido

Iguatemi

As compras de fim de ano do Iguatemi podem render ingressos para a segunda edição do I'Music. A entrada para cada dia do festival custará R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), mas, a cada R$ 150 em compras no shopping, o cliente poderá comprar até dois ingressos por R$ 50,00 cada.

Os ingressos para o I´Music podem ser adquiridos nos dois quiosques do festival, localizados próximos à Zara Home e à Casa dos Relojoeiros.

O evento acontece em janeiro de 2019, com três apresentações por dia. No primeiro dia (18/01), apresentam-se o rapper Hungria, a cantora Ludmilla e o DJ Dennis. No sábado (19/01), sobem ao palco a banda Blitz, o cantor Lulu Santos e o cantor Nando Reis. No domingo (20/01), será a vez de relembrar os grandes sucessos de Biquini Cavadão, Capital Inicial e Cidade Negra.

Neste fim de 2018, segundo Wellington Oliveira, superintendente do Iguatemi Fortaleza, a expectativa para os meses de novembro e dezembro em relação ao mesmo período do ano passado, é de um crescimento de 10% em fluxo e vendas.

Off Outlet

Os preparativos para as festas de fim de ano já começaram também no varejo no Outlet. Ainda não anunciado oficialmente, o local vai investir em descontos para além dos 50% habituais e uma programação especial para atrair o público.

"Nós estamos esperando um aumento de 5% a 10% em vendas e fluxo para o fim de ano. Além disso, também vamos abrir novas lojas nacionais e internacionais neste período", comenta o superintendente do OFF, Rodrigo Vitali.

Jardins Open Mall

O espaço não conta com uma campanha especial de Natal, mas a decoração é um convite para circular pelo espaço.Segundo Tatiana Gurgel, gerente de Marketing do Jardins Open Mall, a expectativa para os meses de novembro e dezembro em relação ao mesmo período do ano passado, é de um crescimento de 15% em fluxo e vendas.

"Acreditamos que a decoração de Natal do Jardins Open Mall seja um atrativo à parte para as pessoas, tornando o shopping muito visitado principalmente por famílias nessa época", reforça Tatiana.

E para aumentar o fluxo, no dia 8 de dezembro o local contará com a visita do Papai Noel. O Bom Velhinho será recepcionado às 18h30 ao som das vozes das crianças do Coral Vozes de Iracema, mantido pelo Instituto Beatriz e Lauro Fiúza. A instituição realiza formação musical de excelência para 400 crianças, adolescentes e jovens, entre 7 e 20 anos de idade, em bairros de alta vulnerabilidade social de Fortaleza.